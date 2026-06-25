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    Changanassery
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 12:40 PM IST

    ലോക നിലവാരമുള്ള കോഴ്സുകൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങും -മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്

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    ലോക നിലവാരമുള്ള കോഴ്സുകൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങും -മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്
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    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: ആ​ധു​നി​ക ലോ​ക​ത്തി​ൽ ലോ​ക നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള കോ​ഴ്സു​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി മോ​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ ഫു​ൾ എ ​പ്ല​സ് കി​ട്ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും 100 ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം നേ​ടി​യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന മെ​ഗാ മെ​രി​റ്റ് ഡേ ​നി​റ​വ് -2026 എ.​കെ.​എം സ്കൂ​ളി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പൗ​ര​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​ജെ. ലാ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​നു ജോ​ബ് എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖ്യ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജോ​ഷി ഫി​ലി​പ്പ് സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ചാ​ൾ​സ് പാ​ലാ​ത്ര, എ.​കെ.​എം സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സി. ​ജാ​ൻ​സി റാ​ണി ജെ​യിം​സ് മി​ക​ച്ച സ്കൂ​ളി​നു​ള്ള എ​വ​ർ​റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി മ​ന്ത്രി മോ​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫി​ൽ നി​ന്നും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. കെ.​എ. എ​ബ്ര​ഹാം, വി. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ​ൻ. ഹ​ബീ​ബ്, എ​ൻ. അ​ന​ന്യ, ജ​സ്റ്റി​ൻ പാ​ല​ത്തി​ങ്ക​ൾ, ജോ​ജോ അ​ല​ക്സ്‌, ജ​സ്റ്റി​ൻ ബ്രൂ​സ്, ഇ​സ​ബെ​ല്ല, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സോ​ളി മാ​ത്യു, അ​ഭി​ഷേ​ക് ബി​ജു, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സാ​ജ​ൻ ജോ​യ്, മാ​ത്യു തെ​ക്ക​നാ​ട്, കെ.​കെ. തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    TAGS:Higher EducationMons JosephKerala
    News Summary - World-class courses will be started in Kerala, says Minister Mons Joseph
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