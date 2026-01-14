Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Changanassery
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 1:40 PM IST

    അപ്രതീക്ഷിത മഴ; വഴികൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ, ദുരിതത്തിലായി യാത്രക്കാര്‍

    അപ്രതീക്ഷിത മഴ; വഴികൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ, ദുരിതത്തിലായി യാത്രക്കാര്‍
    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി പി.​പി ജോ​സ് റോ​ഡി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട്

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത മ​ഴ​യി​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ മു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞു മൂ​ന്നു​മ​ണി​യോ​ടെ പെ​യ്ത ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ല്‍ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പി.​പി ജോ​സ് റോ​ഡ്, എ​ൻ.​എ​ച്ച് 163 ൽ ​എ​സ്. ബി ​കോ​ള​ജി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശം, പെ​രു​ന്ന രാ​ജേ​ശ്വ​രി കോം​പ്ല​ക്സ് ജ​ങ്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഓ​ട​ക​ൾ പ​ല​തും നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട് മൂ​ട​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ശ​ക്ത​മാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ പെ​യ്താ​ൽ പോ​ലും ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ ഉ​പ​വ​ഴി​ക​ളി​ലും ഓ​ട​ക​ള്‍ നി​റ​ഞ്ഞ് ക​വി​ഞ്ഞ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണെ​ന്ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും പ​റ​യു​ന്നു. പി.​പി ജോ​സ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ഓ​ട നി​ക​ന്നു പോ​യ​താ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ല.

    മ​ഴ പെ​യ്തൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും വെ​ള്ളം ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സ​മെ​ടു​ക്കു​ന്നു. കാ​ല്‍ന​ട​ക്കാ​രും സ​മീ​പ​ത്തെ വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട​ന്നു പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ന്ന​തി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു. എ​സ്.​ബി , അ​സം​പ്ഷ​ന്‍ എ​ന്നീ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും, അ​ധ്യാ​പ​ക​രും സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ജ​ങ്ഷ​നി​ലേ​ക്കും ര​ണ്ടാം ന​മ്പ​ര്‍ ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ലേ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ് കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. മു​ട്ട​റ്റം വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും മ​റ്റ് കാ​ല്‍ന​ട​യാ​ത്രി​ക​രും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. റോ​ഡി​ല്‍ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് കാ​ര​ണം റോ​ഡ​രി​കി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ട്രാ​ന്‍സ്ഫോ​മ​റി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ വേ​ലി​യി​ല്‍ പി​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് കാ​ല്‍ന​ട​ക്കാ​ര്‍ ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. റോ​ഡി​ന്‍റെ ഒ​രു​വ​ശ​ത്താ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ള്ള​ത്. വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ത വ​രെ മു​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റോ​ഡ് ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ​തി​നാ​ല്‍ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ഇ​ട​റോ​ഡു​ക​ള്‍ താ​ഴ്ന്ന് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​മി ജോ​സ​ഫ്, ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ൽ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൗ​മ്യ ഗോ​പാ​ല​ൻ,എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ആ​ർ. സു​ധ,ജെ.​എ​ച്ച്. ഐ ​ഗാ​യ​ത്രി ദേ​വി, ഹെ​ൽ​ത്ത് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ എ​ൻ മ​നോ​ജ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ടി. ​എം ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

    പി.​പി ജോ​സ് റോ​ഡി​ലെ​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഉ​പ​വ​ഴി​ക​ളി​ലെ​യും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ജോ​മി ജോ​സ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ഓ​ട​ക​ൾ ശു​ചീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​നു പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:FlooddistressUnexpected rainAC road flooded
