ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം നാളെ

ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം നാളെtext_fields
ചങ്ങനാശ്ശേരി: എസ്.ബി കോളജ് ശതാബ്ദി ആഘോഷ സമാപനപരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി രാധാകൃഷ്ണൻ എത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗാമയി 28ന് എസ്.ബി, എൻ.എസ്.എസ് കോളജുകളുടെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ടോടെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും.
എം.സി റോഡിൽ കൂടി തിരുവല്ല ഭാഗത്തുനിന്നു കോട്ടയത്തേക്കു പോകുന്ന ബസുകൾ അടക്കം എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ളായിക്കാട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബൈപ്പാസിലൂടെ തിരിഞ്ഞുപോകണം.
ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് എ.സി റോഡിലൂടെ കോട്ടയത്തേക്ക് വരുന്ന ബസുകൾ അടക്കം എല്ലാ വാഹനങ്ങളും റെഡ് സ്ക്വയറിൽനിന്ന് ളായിക്കാട് വഴി ബൈപ്പാസിലൂടെ തിരിഞ്ഞുപോകണം.
പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നു തിരുവല്ല വഴി കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്കു പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ തിരുവല്ല, പെരുംത്തുരുത്തി, തെങ്ങണ, ഞാലിയാകുഴി വഴി കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം.
കോട്ടയം ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തേക്കു പോകുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും തുരുത്തി പൂന്നമുട്ടിൽ തിരിഞ്ഞ് മുളക്കാംതുരുത്തി വഴി പോകണം. കറുകച്ചാൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരുവല്ല ഭാഗത്തേക്കു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ മാമ്മൂട് – പായിപ്പാട് വഴി തിരുവല്ല ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം.
ചങ്ങനാശ്ശേരി മാർക്കറ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നു കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്കു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പറാൽ-വാലടി-മുളക്കാംതുരുത്തി വഴി തുരുത്തി പൂന്നമൂട് ജങ്ഷനിലെത്തി കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം.
ചങ്ങനാശ്ശേരി മാർക്കറ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നു തിരുവല്ല ഭാഗത്തേക്കും കറുകച്ചാൽ ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പുഴവാത്, മനക്കച്ചിറ റോഡ് വഴി എ.സി റോഡിലെത്തി റെഡ് സ്ക്വയറിലൂടെ ളായിക്കാട് വഴി പോകണം.
