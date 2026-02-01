Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ന​യ്ക്ക​ച്ചി​റ ടൂ​റി​സം; കോ​ടി​ക​ള്‍ ജ​ല​രേ​ഖ​യാ​വു​ന്നു

    ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളി​ലെ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു
    മ​ന​യ്ക്ക​ച്ചി​റ ടൂ​റി​സം; കോ​ടി​ക​ള്‍ ജ​ല​രേ​ഖ​യാ​വു​ന്നു
    പോ​ള ക​യ​റി കി​ട​ക്കു​ന്ന എ.​സി ക​നാ​ൽ പ​വ​ലി​യ​നി​ലെ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ കോ​ടി​ക​ള്‍ വി​ഴു​ങ്ങി​യ എ.​സി ക​നാ​ലി​ലെ മ​ന​യ്ക്ക​ച്ചി​റ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി ജ​ല​രേ​ഖ​യാ​യി. ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളി​ലെ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ-​ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി റോ​ഡി​നു സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി എ.​സി ക​നാ​ലി​ലെ പോ​ള​ക​ളും ക​ട​ക​ലും വാ​രി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന്​ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കോ​ടി​ക​ളാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ൾ എ.​സി ക​നാ​ലി​ല്‍ മ​ന​യ്ക്ക​ച്ചി​റ മു​ത​ൽ കി​ട​ങ്ങ​റ​ക്കു സ​മീ​പം വ​രെ പോ​ള തി​ങ്ങി നി​റ​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ജ​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഓ​രോ വ​ര്‍ഷ​വും ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പോ​ള നീ​ക്കാ​ന്‍ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ജ​ലോ​ത്സ​വം മു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജ​ലോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ടും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വാ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടും അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പു​ത്ത​നാ​ര്‍ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശ​മ്പ​ള വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ പോ​ള നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല.

    എ.​സി ക​നാ​ല്‍ ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക്ക​രി​ച്ച് ക​നാ​ല്‍ മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പോ​ള​യും മ​റ്റും നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് കാ​ടും പോ​ള​ക​ളും നീ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​ണം മു​ട​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലാ​തെ തു​ട​ര്‍ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കാ​ത്ത​തി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ടൂ​റി​സം ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ല്‍ സ്ഥാ​നം പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ പാ​ക​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നേ​കാ​ല്‍ കോ​ടി​യോ​ളം മു​ട​ക്കി നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ച മ​ന​യ്ക്ക​ച്ചി​റ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​ട​ത്തു​ത​ന്നെ നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പാ​ഴാ​യ​ത്. കു​ട്ട​നാ​ട് പാ​ക്കേ​ജി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തു​ട​ര്‍ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു നീ​ക്കം. എ​ന്നാ​ല്‍, പി​ന്നീ​ട് പാ​ക്കേ​ജ് ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​യി. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യേ​യും കു​ട്ട​നാ​ടി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്വ​പ്‌​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന​യ്ക്ക​ച്ചി​റ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി. ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി മു​ത​ല്‍ മ​ങ്കൊ​മ്പ് വ​രെ​യു​ള​ള 20 കി.​മീ നീ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും കി​ഴ​ക്കു​നി​ന്ന് ഒ​രു കി.​മീ നീ​ള​ത്തി​ല്‍ എ.​സി ക​നാ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. സി.​എ​ഫ് തോ​മ​സ് എം.​എ​ല്‍.​എ മു​ന്‍കൈ​യെ​ടു​ത്ത് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച 33 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ദ്യം ന​ട​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം 2005ല്‍ 39 ​ല​ക്ഷ​വും അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ 49 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ.​സി ക​നാ​ലി​ന് വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്ത് എ.​സി റോ​ഡി​നും ക​നാ​ലി​നും സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​വ​ലി​യ​ന്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ക​യും ത​റ​യി​ല്‍ ടൈ​ല്‍സ് പാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ചു​റ്റു മ​തി​ലും നി​ർ​മി​ച്ചു. ക​നാ​ലി​ന്റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്തെ പ​വ​ലി​യ​ൻ പ​ണി ഇ​നി​യും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. തു​ട​ര്‍ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​കും.

    TAGS:Governmenttourism projectwatershedKottayam
    News Summary - The tourism project on the A.C. Canal, which had swallowed the government's crores, has become a watershed
