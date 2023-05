cancel camera_alt പാ​യി​പ്പാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​റാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ ഒ​റ്റ​പ്ലാ​ക്ക​ല്‍ വി​ക്ര​മ​ന്‍ നാ​യ​രും ഭാ​ര്യ പ​ത്മി​നി​യും ചേ​ര്‍ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ല്‍കി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ര്‍ട്ട്​ അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​യു​ടെ ത​റ​ക്കി​ല്ലി​ടീ​ല്‍ അ​ഡ്വ. ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ള്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. By മാധ്യമം ലേഖകൻ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: പാ​യി​പ്പാ​ട് ഒ​റ്റ​പ്ലാ​ക്ക​ല്‍ വി​ക്ര​മ​ന്‍ നാ​യ​രും ഭാ​ര്യ പ​ത്മി​നി​യും ചേ​ര്‍ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ല്‍കി​യ മൂ​ന്ന് സെ​ന്‍റ്​ സ്ഥ​ല​ത്ത് അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി കെ​ട്ടി​ടം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്നു. പാ​യി​പ്പാ​ട് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​റാം വാ​ര്‍ഡി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി കെ​ട്ടി​ടം വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം അ​ഡ്വ. ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ള്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ള്‍ എം ​എ​ല്‍ എ ​അ​നു​വ​ദി​ച്ച 16 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് നി​ര്‍മാ​ണം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​ഡി.​മോ​ഹ​ന​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​നി രാ​ജു, ഗീ​ത ശ​ശി​ധ​ര​ന്‍, രാ​ജു കോ​ട്ട​പ്പു​ഴ, ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് സൂ​പ്പ​ര്‍വൈ​സ​ര്‍ അ​നു ജോ​ണ്‍, അ​ഡ്വ. സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, റോ​ബി​ന്‍, ജോ​മോ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

The couple gave away the land for the Anganwadi building