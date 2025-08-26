Begin typing your search above and press return to search.
    Changanassery
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 2:15 PM IST

    കഞ്ചാവും എം.ഡി.എം.എയുമായി വിദ്യാർഥി പിടിയിൽ

    കഞ്ചാവും എം.ഡി.എം.എയുമായി വിദ്യാർഥി പിടിയിൽ
    ആ​കാ​ശ് മോ​ൻ

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വും 10 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം​എ​യു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പി​ടി​യി​ൽ. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മാ​ട​പ്പ​ള്ളി മാ​മ്മൂ​ട് പ​ര​പ്പൊ​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ട്ടി​ൽ ആ​കാ​ശ് മോ​ൻ (19)നെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്‌​ക്വാ​ഡും പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് എ​സ്.​ബി കോ​ള​ജ് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഓ​ണ​ത്തി​ന് വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യാ​ണ് ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ.​പി. തോം​സ​ണി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ബി. ​വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, എ​സ്‌.​ഐ​മാ​രാ​യ ജെ. ​സ​ന്ദീ​പ്, പി.​എ​സ്. ര​തീ​ഷ് സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ തോ​മ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ലി, അ​ജേ​ഷ്, ടോ​മി സേ​വി​ർ, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ മാ​രാ​യ ഷി​ജി​ൻ, എം.​എ. നി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​വും ഡാ​ൻ​സാ​ഫ്​ ടീ​മും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

