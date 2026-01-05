Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    5 Jan 2026 2:11 PM IST
    5 Jan 2026 2:11 PM IST

    നാട്​ വാണ്​ തെരുവുനായ്ക്കൾ

    പ്ര​ഭാ​ത സ​വാ​രി​ക്കാ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഭ​യ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്
    നാട്​ വാണ്​ തെരുവുനായ്ക്കൾ
    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: ന​ഗ​ര, ഗ്രാ​മ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യം വീ​ണ്ടും രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്നു. ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ബൈ​പാ​സ്, ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി, ടി.​ബി റോ​ഡ്, മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്, വെ​ട്ടി​ത്തു​രു​ത്ത്, പ​റാ​ല്‍, പാ​റേ​ല്‍പ​ള്ളി, വ​ലി​യ​കു​ളം, എ​സ്റ്റേ​റ്റ്പ​ടി, മാ​മ്മൂ​ട്, മാ​ട​പ്പ​ള്ളി, തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​രു​വു​നാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വൈ​ര ജീ​വി​ത​ത്തി​നു ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്നു.

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ തെ​രു​വ് നാ​യ​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​രു ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു പി​ന്നാ​ലെ ഓ​ടി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു കു​റു​കെ ചാ​ടു​ന്ന​തും മൂ​ലം അ​പ​ക​ടം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി​ക​ളേ​റെ​യാ​ണ്. പ്ര​ഭാ​ത സ​വാ​രി​ക്കാ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഭ​യ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ തെ​രു​വു നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​ച്ച്​ മൃ​ഗാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി തി​രി​കെ വി​ടു​ന്ന​തി​നും ഇ​തി​നു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രീ​യ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ആ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ തീ​യ​റ്റ​ർ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് തെ​രു​വു​നാ​യ ശ​ല്യം കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ള്‍ കൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കി​ട്ടു​മു​ള്ള ന​ട​പ്പു​കാ​രും വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും പ​റ​യു​ന്നു. 2016 ൽ ​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യ്ക്ക​ട​ക്കം ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് വി​ശാ​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ പെ​രു​ന്ന മൃ​ഗാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​കാ​ല​ച​ര​മ​വു​മാ​യി. ന​ഗ​ര​സ​ഭാ പ​രി​ധി​യി​ലെ വ​ള​ര്‍ത്തു നാ​യ്ക്ക​ള്‍ക്ക് ചി​പ്പ് ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത് ലൈ​സ​ന്‍സ് ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    News Summary - Stray dogs roam the country.
