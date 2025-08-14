Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Changanassery
    Changanassery
    Posted On
    14 Aug 2025 2:12 PM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 2:12 PM IST

    ചങ്ങനാശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി 80 കോടിയുടെ നവീകരണം

    54.87 കോ​ടി ചെലവിൽ അ​ഞ്ചുനി​ല​ കെട്ടിടവും
    Changanassery General Hospital
    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ 80 കോ​ടി മു​ട​ക്കി പ​ണി ക​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ രൂ​പ​രേ​ഖ

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ 80 കോ​ടി​യു​ടെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16 രാ​വി​ലെ 9.30ന്​ ​ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ഡ്വ. ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ൾ എം.​എ​ൽ.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. കി​ഫ്ബി മു​ഖാ​ന്തി​രം 80 കോ​ടി മു​ട​ക്കി​യാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 54.87 കോ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ഞ്ച്​ നി​ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം വ​രു​ന്ന​ത്.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യേ​റ്റ​റു​ക​ളും ഒ​രു മൈ​ന​ർ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​റും കീ​മോ​തെ​റ​പ്പി, ഡ​യാ​ലി​സി​സ്, ഓ​ർ​ത്തോ, നേ​ത്ര​രോ​ഗം, സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ, മെ​ഡി​സി​ൻ, ഇ.​എ​ൻ.​ടി, ത്വ​ക്​ രോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ​യും ഡ്യൂ​ട്ടി മു​റി​ക​ളും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​ർ​ക്കു​ള്ള മു​റി​ക​ളും വ​യോ​ജ​ന ശി​ശു സൗ​ഹൃ​ദ മു​റി​ക​ളും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സ്​ എ​യ്ഡ് പോ​സ്റ്റും സി.​ടി സ്കാ​ൻ, ഫാ​ർ​മ​സി, റേ​ഡി​യോ​ള​ജി, എ​ക്സ് റേ, ​ടോ​യ്‌​ല​റ്റ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, വി​ശ്ര​മ മു​റി​ക​ൾ, പാ​ൻ​ട്രി, ഐ​സൊ​ലേ​ഷ​ൻ റൂം, ​പ്ലാ​സ്മ സ്​​റ്റോ​ർ റൂം, ​കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ റൂം, ​ലി​ഫ്റ്റ് സം​വി​ധാ​നം തു​ട​ങ്ങി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യും ഉ​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​വും ആ​ണ് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ എം.​എ​ൽ.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. ബാ​ക്കി ഉ​ള്ള 26 കോ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

