മെറ്റൽ ചിതറി: അപകടക്കെണിയാവുന്നുtext_fields
ചങ്ങനാശ്ശേരി: ജൽജീവൻ മിഷനു വേണ്ടി എടുത്ത റോഡിലെ കട്ടിങ്ങിൽനിന്ന് ഇളകി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മെറ്റലുകൾ അപകടക്കെണിയാവുന്നു.
തിരക്കേറിയ ചങ്ങനാശ്ശേരി-വാഴൂർ റോഡും മല്ലപ്പള്ളി റോഡും തിരുവല്ല റോഡും സംഗമിക്കുന്ന മാമ്മൂട് ജങ്ഷനിലെ റോഡിനു കുറുകെയുള്ള കട്ടിങ്ങിൽ നിന്നാണ് മെറ്റിൽ റോഡിൽ ചിതറിയത്. ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് കട്ടിങ്ങ്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ പാളിപ്പോകുന്നത് പതിവാണ്. റോഡിന്റെ ഒരുവശം കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയുമാണ്. വലിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രദേശമാകെ പൊടിശല്യവും രൂക്ഷമാകും.
