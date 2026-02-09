Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Changanassery
    Posted On
    9 Feb 2026 11:54 AM IST
    Updated On
    9 Feb 2026 11:54 AM IST

    മെ​റ്റൽ ചി​ത​റി: അ​പ​ക​ട​ക്കെ​ണി​യാ​വു​ന്നു

    മെ​റ്റൽ ചി​ത​റി: അ​പ​ക​ട​ക്കെ​ണി​യാ​വു​ന്നു
    മാ​മ്മൂ​ട് ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ റോ​ഡി​നു കു​റു​കെ​യു​ള്ള ക​ട്ടി​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​ള​കി​യ മെ​റ്റി​ൽ റോ​ഡി​ൽ

    ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​നു വേ​ണ്ടി എ​ടു​ത്ത റോ​ഡി​ലെ ക​ട്ടി​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​ള​കി ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന മെ​റ്റലു​ക​ൾ അ​പ​ക​ട​ക്കെ​ണി​യാ​വു​ന്നു.

    തി​ര​ക്കേ​റി​യ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി-​വാ​ഴൂ​ർ റോ​ഡും മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി റോ​ഡും തി​രു​വ​ല്ല റോ​ഡും സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന മാ​മ്മൂ​ട് ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ റോ​ഡി​നു കു​റു​കെ​യു​ള്ള ക​ട്ടി​ങ്ങി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ മെ​റ്റി​ൽ റോ​ഡി​ൽ ചി​ത​റി​യ​ത്. ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ലാ​ണ് ക​ട്ടി​ങ്ങ്. ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ പാ​ളി​പ്പോ​കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. റോ​ഡി​ന്റെ ഒ​രു​വ​ശം കു​ഴി​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു പോ​കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​കെ പൊ​ടി​ശ​ല്യ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​കും.

