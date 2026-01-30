Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Changanassery
    30 Jan 2026 1:40 PM IST
    30 Jan 2026 1:40 PM IST

    ത​രി​ശ്ശു​ഭൂ​മി​യി​ൽ മു​ള​ക് കൃ​ഷി​യു​മാ​യി വാ​യ​ന​ശാ​ല

    ത​രി​ശ്ശു​ഭൂ​മി​യി​ൽ മു​ള​ക് കൃ​ഷി​യു​മാ​യി വാ​യ​ന​ശാ​ല
    ത​രി​ശ്ശു​ഭൂ​മി​യി​ൽ മു​ള​ക് കൃ​ഷി മാ​ട​പ്പ​ള്ളി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ

    സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ജി​നി സി​ബി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: ത​രി​ശ്ശു​ഭൂ​മി​യി​ൽ മു​ള​ക് കൃ​ഷി​യു​മാ​യി വാ​യ​ന​ശാ​ല. തൃ​ക്കൊ​ടി​ത്താ​നം മ​ണി​ക​ണ്ഠ​വ​യ​ൽ ജോ​ൺ പാ​റ​യി​ൽ ഗ്ര​ന്ഥാ​ല​യം ആ​ൻ​ഡ് വാ​യ​ന​ശാ​ല, ക​തി​ർ ക​ർ​ഷ​ക ക്ല​ബ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ത​രി​ശ്ശു​ഭൂ​മി​യി​ൽ മു​ള​ക് കൃ​ഷി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    മാ​ട​പ്പ​ള്ളി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ജി​നി സി​ബി മു​ള​ക് കൃ​ഷി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വാ​യ​ന​ശാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ആ​ദി​ത്യ​ൻ ര​ഘു​വി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള 10 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് മു​ള​ക് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    തൃ​ക്കൊ​ടി​ത്താ​നം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ഉ​ഷ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, വാ​യ​ന​ശാ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഷാ വി. ​ദേ​വ​ൻ, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പി.​ജെ ജോ​സ​ഫ്, എ​സ്. ശ്രു​തി, വാ​യ​ന​ശാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ എം.​കെ. മ​നു, ടി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ്, എ​ൽ​സ​മ്മ സാ​ല​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ള​ക് കൃ​ഷി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വാ​യ​ന​ശാ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ത​രി​ശ്ശു​ഭൂ​മി​ക​ൾ കൃ​ഷി​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് വാ​യ​ന​ശാ​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​തി​ർ ക​ർ​ഷ​ക ക്ല​ബ്.

    TAGS:librarycultivationwasteland
    News Summary - Library with rice cultivation on wasteland
