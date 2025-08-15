Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightChanganasserychevron_rightസി.എൻ. വിനയകുമാറിന്‍റെ...
    Changanassery
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 11:26 AM IST

    സി.എൻ. വിനയകുമാറിന്‍റെ മൃതദേഹം വൈദ്യപഠനത്തിന്‌

    text_fields
    bookmark_border
    സി.എൻ. വിനയകുമാറിന്‍റെ മൃതദേഹം വൈദ്യപഠനത്തിന്‌
    cancel
    camera_alt

    സി.എൻ.വിനയകുമാർ

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: താ​ലൂ​ക്ക്‌ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ന്റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല സം​ഘാ​ട​ക​ൻ മോ​ർ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര റൂ​ബി​ന​ഗ​ർ കൊ​ച്ചു​പ​റ​മ്പി​ൽ സി.​എ​ൻ. വി​ന​യ​കു​മാ​ർ (70) നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. അ​ർ​ബു​ദ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ്‌ മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. ആ​ഗ്ര​ഹ​പ്ര​കാ​രം മൃ​ത​ദേ​ഹം കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്‌ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്‌ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്‌ കൈ​മാ​റും. 1980- ’81 കാ​ല​ത്താ​ണ്‌ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി താ​ലൂ​ക്ക്‌ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ സി.​ഐ.​ടി.​യു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക്‌ ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്‌.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ശ​ക്തി വി​ളി​ച്ചോ​തി അ​ന്ന്‌ ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷാ​റാ​ലി കേ​ര​ള​മാ​കെ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. ഓ​രോ​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ട്‌ അ​തി​ന്റെ തി​ള​ക്ക​മേ​റി. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ.​എം.​എ​സ്‌, ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​ർ, വി.​എ​സ്‌. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ തു​ട​ങ്ങി സ​മു​ന്ന​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ സ്ഥി​രം പ്രാ​സം​ഗി​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളൊ​ക്കെ വ​ന്നാ​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​റ​ക്കാ​നും വി​ന​യ​ൻ മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​വും.

    ഓ​ട്ടോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സാ​മൂ​ഹ്യ​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള​വ​രാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നും മു​ഖ്യ​പ​ങ്ക്‌ വ​ഹി​ച്ചു. ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി കോ​ഫി​ഹ‍ൗ​സ്‌ സ്‌​റ്റാ​ൻ​ഡ്‌ അ​തി​നു​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. എ​ട്ടു​മാ​സം മു​മ്പാ​ണ്‌ അ​ദ്ദേ​ഹം രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യ​ത്‌.

    മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ട്‌ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്‌ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വി​ദ​ഗ്‌​ധ​ചി​കി​ത്സ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന്‌ വീ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രും. 3.30 വ​രെ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​നം. തു​ട​ർ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. ഭാ​ര്യ: പ​രേ​ത​യാ​യ സു​ശീ​ല. മ​ക്ക​ൾ: ന​യ​ന, വി​പി​ൻ. മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: നി​ഷാ​ദ്‌, ജ​യ​ല​ക്ഷ്‌​മി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ChanganasseriKottayam
    Similar News
    Next Story
    X