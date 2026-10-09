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    സംസ്ഥാന കായിക മേള: ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടി​ലും പ​ത​റാ​തെ ബീമ​യു​ടെ പൊ​ൻ​ചാ​ട്ടം

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    സംസ്ഥാന കായിക മേള: ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടി​ലും പ​ത​റാ​തെ ബീമ​യു​ടെ പൊ​ൻ​ചാ​ട്ടം
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    ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ. ട്രി​പ്പി​ൾ ജം​പി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ എ​സ്. ബീ​മ​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം 

    കൊ​ല്ലം: ദി​വ​സ​വും 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് സ്കൂ​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ല്ലാം സ്വ​ർ​ണം ഫ​ലം നേ​ടി പു​ന​ലൂ​ർ സെ​ന്റ് ഗൊ​രേ​റ്റി എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ എ​സ്. ബീ​മ. സീ​നി​യ​ർ​ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ട്രി​പ്പ്ൾ ജം​പി​ൽ 10.1 മീ​റ്റ​റി​ന്റെ ദൂ​രം താ​ണ്ടി സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ താ​രം, ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​റാ​ണ്. ഏ​ത് സ്പോ​ർ​ട്സി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​തി​ഭ എ​ന്ന് കോ​ച്ച് സി.​പി. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഫു​ട്ബാ​ളി​ലും ഗു​സ്തി​യി​ലു​മെ​ല്ലാം മി​ക​വു​തെ​ളി​യി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​ട്ടി​ത്താ​ര​ത്തി​ന്റെ മി​ക​വി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ്.

    ജി​ല്ല ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ൽ അം​ഗ​മാ​ണ് ബീ​മ. ജി​ല്ല​ക്കാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ഗെ​യിം​സി​ൽ ഗു​സ്തി​യി​ലും ഇ​റ​ങ്ങും. ട്രി​പ്പ്ൾ ജം​പി​ൽ സ്വ​ർ​ണം കൂ​ടാ​തെ, ലോ​ങ്ജം​പി​ൽ വെ​ള്ളി​യും നേ​ടി. ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് ഇ​ട​പ്പാ​ള​യ​ത്ത് നി​ന്ന് ആ​ണ് ദൂ​ര​മേ​റെ താ​ണ്ടി സ്കൂ​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം മു​ട​ക്കാ​തെ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ബീ​മ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ആ​ർ. ഷാ​ജ​ഹാ​നും എ​സ്. ന​സീ​മ​യും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും മ​ക​ൾ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി ഒ​പ്പം​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ എ​സ്. അ​ജ്മ​ലും എ​ൻ. ബി​സ്മി​യും സ്​​പോ​ർ​ട്സി​ൽ ബീ​മ​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​യു​ണ്ട്.

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    News Summary - state sports meet
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