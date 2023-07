നിർമാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരമാസം; ഊക്കൻ മുക്ക്-മണക്കാട്ട് മുക്ക് റോഡ് തകർന്നു

cancel camera_alt നി​ർ​മി​ച്ച് ര​ണ്ട​ര മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ഊ​ക്ക​ൻ മു​ക്ക്-​മ​ണ​ക്കാ​ട്ട് മു​ക്ക് ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡ്‌ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: നി​ർ​മി​ച്ച് ര​ണ്ട​ര മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നു യാ​ത്ര ദു​ഷ്​​ക​ര​മാ​യി. ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡെ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഊ​ക്ക​ൻ മു​ക്ക്-​മ​ണ​ക്കാ​ട്ട് മു​ക്ക് റോ​ഡാ​ണ് ര​ണ്ട​ര മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച അ​ശ്വ​തി ജ​ങ്​​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ മ​ണ​ക്കാ​ട്ട് മു​ക്ക് വ​രെ​യു​ള്ള 300 മീ​റ്റ​ർ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് റോ​ഡ് ന​ശി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ഴ​ക്കാ​ലം കൂ​ടി ആ​യ​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഭാ​ഗം ത​ക​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. ഏ​പ്രി​ൽ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ടാ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഊ​ക്ക​ൻ മു​ക്ക് മു​ത​ൽ അ​ശ്വ​തി ജ​ങ്​​ഷ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള 800 മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം നേ​ര​ത്തേ ടാ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് ചെ​യ്ത ഭാ​ഗം ത​ക​ർ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ അ​ഴി​മ​തി​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ടാ​റി​ങ്ങി​ന് 45 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​യി 18.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. 300 മീ​റ്റ​ർ പ​ഴ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ടാ​റി​ങ് ചെ​യ്യാ​ൻ 18.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തു​ത​ന്നെ അ​ഴി​മ​തി​ക്ക് ക​ള​മൊ​രു​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നു. വേ​ണ്ട​ത്ര ടാ​ർ ചേ​ർ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​ന്നേ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. കൊ​ല്ലം-​തേ​നി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യേ​യും ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ് - വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡാ​ണി​ത്. Show Full Article

Two and a half months after construction; The Ookan Muk-Manakkat Muk road was damaged