Madhyamam
    Sasthamkotta
    29 Sept 2025 12:23 PM IST
    29 Sept 2025 12:23 PM IST

    ശാസ്താംകോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള യാത്ര ദുരിതം

    ശാസ്താംകോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള യാത്ര ദുരിതം
    ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന കാ​രാ​ളി​മു​ക്ക് - റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ റോ​ഡ്

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ ദു​രി​ത​ത്തി​ന്​ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​ള്ളി​ലാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ റോ​ഡു​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ത്രാ ദു​രി​ത​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യ പൈ​പ്പ് റോ​ഡ് കാ​ൽ​ന​ട​പോ​ലും അ​സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡ് ആ​യ കാ​രാ​ളി​മു​ക്ക് - റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ റോ​ഡും ത​ക​ർ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    റോ​ഡി​ന്‍റെ വീ​തി കു​റ​വും ഇ​വി​ടെ പ്ര​ശ​ന​മാ​ണ്. ച​വ​റ - ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ് സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ പൊ​ട്ട​ക്ക​ണ്ണ​ൻ മു​ക്ക്, നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന​ത്ത് മു​ക്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള റോ​ഡും ഐ.​സി.​എ​സ് ജ​ങ്​​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ശൂ​ര​നാ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന കി​ഴ​ക്കി​ട​ത്ത് മു​ക്ക് - കോ​ട്ട​യ്ക്ക​ക​ത്ത് മു​ക്ക് റോ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ടാ​റി​ങ്​ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ​യും യാ​ത്ര ദു​രി​ത​മാ​ണ്.

    തേ​വ​ല​ക്ക​ര, അ​രി​ന​ല്ലൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് തോ​പ്പി​ൽ​മു​ക്ക് വ​ഴി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന റോ​ഡും ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ വീ​തി​ക്കു​റ​വും ക​യ്യേ​റ്റ​വു​മാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ശ്നം. നി​ര​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന്‍റെ സ​ർ​വി​സി​നെ​പ്പോ​ലും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് റോ​ഡു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യും പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി​യു​ടെ​യും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണ് ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക റോ​ഡു​ക​ളും. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. കോ​വൂ​ർ കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി കാ​രാ​ളി​മു​ക്ക് - റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കു​റ്റി​യി​ൽ മു​ക്ക് റോ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു​കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ അ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും.

