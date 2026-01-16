Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sasthamkotta
    Sasthamkotta
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 12:01 PM IST

    ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് 44 ആണ്ട്

    ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് 44 ആണ്ട്
    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട കാ​യ​ൽ തീ​ര​ത്തെ ഓ​പ​ൺ എ​യ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ കാ​യ​ൽ ദു​ര​ന്തം ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട കാ​യ​ൽ ദു​ര​ന്തം ന​ട​ന്നി​ട്ട് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 44 ആ​ണ്ട്. 1982 ജ​നു​വ​രി 16ന് ​മ​ക​ര പൊ​ങ്ക​ലി​ന്റെ ത​ലേ ദി​വ​സം ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട കാ​യ​ലി​ൽ വ​ള്ളം മു​ങ്ങി 24 പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​മാ​ണ് ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട കാ​യ​ൽ ദു​ര​ന്തം. പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ച​ന്ത​യി​ൽ എ​ത്തി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും ക്ഷേ​ത്ര ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും എ​ത്തി​യ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ​ക​ല്ല​ട സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് ഏ​റെ​യും മ​രി​ച്ച​ത്.

    മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച 24പേ​രി​ൽ 22പേ​രും പ​ടി. ക​ല്ല​ട​യി​ലെ വി​ള​ന്ത​റ ദേ​ശ​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട അ​മ്പ​ല​ക്ക​ട​വി​ൽ നി​ന്ന് പ​ടി. ക​ല്ല​ട​യി​ലെ വെ​ട്ടോ​ലി​ക്ക​ട​വി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്ത് വ​ള്ള​ത്തി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ക​യ​റി. വ​ള്ള​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​രു​ന്നു. ഒ​പ്പം യ​ഥേ​ഷ്ടം സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും. ക​ട​ത്തു​കാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ആ​രും വ​ക​വ​ച്ചി​ല്ല. കാ​യ​ലി​ന്റെ ന​ടു​ക്ക് എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ൽ വ​ള്ളം ആ​ടി​യു​ല​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. വ​ള്ളം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ട​തോ​ടെ തീ​ര​ത്ത് നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു വ​ള്ളം വ​ന്നു. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ എ​ല്ലാ​വ​രും ഈ ​വ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ തി​ക്കി​തി​ര​ക്കി. അ​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും മ​റി​ഞ്ഞു. വ​ള്ള​ക്കാ​രും നീ​ന്ത​ൽ അ​റി​യാ​വു​ന്ന​വ​രും ഏ​റെ പേ​രെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ങ്കി​ലും 24 പേ​ർ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട കാ​യ​ലി​ന്റെ കാ​ണാ​ക്ക​യ​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി താ​ണു.

    മ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ ഏ​റെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളും​കു​ട്ടി​ക​ളും ആ​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ ചി​ല​രും മ​രി​ച്ചു. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട പ​ല​രും ഇ​പ്പോ​ഴും ജീ​വി​ച്ചി​രു​പ്പു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ കാ​യ​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ദു​ര​ന്തം ന​ട​ന്ന ദി​വ​സം അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു വ​രു​ന്നു.

    sasthamkottaSasthamkotta Lake TragedySasthamkotta lake
