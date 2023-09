cancel camera_alt ത​ക​ർ​ന്ന മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി വെ​ട്ടി​ക്കാ​ട്ട് റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റ്-​മാ​വേ​ലി തെ​ക്ക​തി​ൽ റോ​ഡ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ​ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മൂ​ലം യാ​ത്ര ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണം. മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ട​പ്പ 16-ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ വെ​ട്ടി​ക്കാ​ട്ട് റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റ് മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് മാ​വേ​ലി തെ​ക്ക​തി​ൽ ഭാ​ഗ​ത്തു​കൂ​ടി വി.​എം.​കെ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലാ​ണ്​ അ​നാ​സ്ഥ.

മ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ത്ത് റോ​ഡ് ടാ​റി​ങ്​ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ക്ക​ഭാ​ഗ​ത്ത് 100 മീ​റ്റ​റോ​ളം ഭാ​ഗ​ത്ത് റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ഈ ​ഭാ​ഗം റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റെ​യി​ൽ​വേ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് റെ​യി​ൽ​വേ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​വും. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഇ​വി​ടെ ഇ​ന്റ​ർ​ലോ​ക്ക് പാ​കി റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്​ റെ​യി​ൽ​വേ അ​നു​മ​തി കൊ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​വി​ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന​ത്രെ. Show Full Article

The road collapsed between Vettikattu railway gate-Maveli thekkathil- There is no action to complete the construction