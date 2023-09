ജനപ്രതിനിധികൾ എത്തിയില്ല; കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി കൂടാനായില്ല

cancel camera_alt കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് വി​ക​സ​ന​സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും രാ​ഷ്ടീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ക​സേ​ര​ക​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: താ​ലൂ​ക്കി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ട വി​ക​സ​ന​സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ യോ​ഗം കൂ​ടാ​നാ​കാ​തെ പി​രി​ഞ്ഞു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച താ​ലൂ​ക്ക് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത യോ​ഗ​മാ​ണ് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ലം​ഭാ​വം മൂ​ലം ന​ട​ക്കാ​തെ പോ​യ​ത്. കോ​വൂ​ർ കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ത്തി​യി​ല്ല. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും എ​ത്തി​യി​ല്ല. താ​ലൂ​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ൽ ഏ​ഴ്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ങ്കി​ലും മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത യോ​ഗം 12 ആ​യി​ട്ടും തു​ട​ങ്ങാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പി​ന്നീ​ട് മ​ട​ങ്ങി. നി​ര​വ​ധി രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടോ-​മൂ​ന്നോ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു​വി​ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ല്ലാം രാ​വി​ലെ​ത​ന്നെ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ട താ​ലൂ​ക്ക് വി​ക​സ​ന​സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​രാ​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

The representatives did not arrive; Kunnathur Taluk Development Committee could not meet