Madhyamam
    Sasthamkotta
    9 Jan 2026 2:11 PM IST
    ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക സ്റ്റോ​പ്പ് ഉറപ്പ് പാഴായി; ശാസ്താംകോട്ടക്ക്​ അവഗണന

    ക​ണ്ണൂ​ർ, മാ​വേ​ലി, ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി എ​ന്നി​വ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു
    ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക സ്റ്റോ​പ്പ് ഉറപ്പ് പാഴായി; ശാസ്താംകോട്ടക്ക്​ അവഗണന
    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: കേ​ര​ള​ത്തി​ലൂ​ടെ ഓ​ടു​ന്ന 16 ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ക സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം. പു​തി​യ സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പ് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​പ്പാ​ണ് പാ​ഴാ​യ​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ, മാ​വേ​ലി, ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി എ​ന്നീ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ ചി​ല​തി​നെ​ങ്കി​ലും സ്റ്റോ​പ്പ് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. ഏ​റ​നാ​ട് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ് കു​ര്യ​ൻ, കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം.​പി എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ സി​റ്റി എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന പി​ന്നീ​ട് കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം.​പി​ക്കും കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ് കു​ര്യ​നും നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ബി.​ജെ.​പി പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​ജി​ല്ല ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ വ​ഴി കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം എ​തെ​ങ്കി​ലും ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പ് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​വി​ഡി​ന് മു​മ്പ് വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ സ്റ്റോ​പ്പ് കോ​വി​ഡി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​ത്. കോ​വി​ഡി​ന് ശേ​ഷം മ​റ്റ് എ​ല്ലാ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ സ്റ്റോ​പ്പ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട​യി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പി​ല്ല.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ വ​ഴി​യു​ള്ള മാ​വേ​ലി എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ പു​ല​ർ​ച്ചെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യേ​നെ.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി എ​ക്സ്പ്ര​സി​നും സ്റ്റോ​പ്പ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​നു​ദി​നം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു വ​രു​ന്ന ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റേ​പ്പ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ ക​ടു​ത്ത നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും.

