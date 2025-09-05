Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    5 Sept 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 1:07 PM IST

    ഉത്രാടസദ്യയുണ്ട്​ വാനരന്മാർ

    ഉത്രാടസദ്യയുണ്ട്​ വാനരന്മാർ
    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ശ്രീ ​ധ​ർ​മശാ​സ്താ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ വാ​ന​രസ​ദ്യ

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: ഉ​ത്രാ​ട​ദി​ന​ത്തി​ൽ തൂ​ശ​നി​ല​യി​ൽ വി​ള​മ്പി​യ വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യു​ണ്ട് ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ധ​ർ​മ്മ​ശാ​സ്താ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ വാ​ന​ര​പ്പ​ട​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ധ​ർ​മ്മ​ശാ​സ്താ​വി​ന്റെ ഇ​ഷ്ട തോ​ഴ​ന്മാ​രാ​യ വാ​ന​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി കു​ത്ത​രി​ച്ചോ​റും പ​രി​പ്പും പ​പ്പ​ട​വും പ​ച്ച​ടി​യും കി​ച്ച​ടി​യും അ​വി​യ​ലും തോ​ര​നും കാ​ള​നും ഓ​ല​നും ര​ണ്ട് ത​രം പാ​യ​സ​വും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ രാ​വി​ലെ പ​തി​നൊ​ന്നോ​ടെ തൂ​ശ​നി​ല​യി​ൽ നി​ര​ന്നു.​

    വാ​ന​ര ഭോ​ജ​ന​ശാ​ല​യി​ൽ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​ള​മ്പാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ സ​മീ​പ​ത്തെ മ​തി​ലി​ലും മ​ര​ച്ചി​ല്ല​യി​ലും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ന​ര​ൻ​മാ​ർ അ​ക്ഷ​മ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്നു. വി​ള​മ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ആ​ളു​ക​ൾ ഭോ​ജ​ന ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റി​യ​തോ​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ ത​ല മു​തി​ർ​ന്ന മൂ​പ്പ​ന്മാ​രാ​യ സു​ലു​വും രാ​ജു​വും പാ​ച്ചു​വു​മെ​ത്തി സ​ദ്യ രു​ചി​ച്ചുനോ​ക്കി.​

    കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​തോ​ടെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ കു​തി​ച്ചെ​ത്തി. ത​മ്മി​ൽ ക​ല​മ്പി​യും ക​യ്യി​ട്ട് വാ​രി​യും ക​ല​ഹി​ച്ചും എ​ല്ലാ​വ​രും സ​ദ്യ​യു​ണ്ടു.​ കു​ട്ടി കു​ര​ങ്ങ​ൻ​മാ​രെ ഒ​ക്ക​ത്തെ​ടു​ത്ത് വ​ന്ന​വ​ർ അ​വ​ർ​ക്ക് സ​ദ്യ വാ​രി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച കൗ​തു​ക​മാ​യി. വാ​ന​രസ​ദ്യ കാ​ണാ​ൻ നി​ര​വ​ധി ഭ​ക്ത​രും ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മ​ന​ക്ക​ര ശ്രീ​ശൈ​ല​ത്തി​ൽ എം.​വി അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ​നാ​യ​രു​ടെ വ​ക​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഉ​ത്രാ​ട സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.​ തി​രു​വോ​ണ​ദി​ന​ത്തി​ലും വാ​ന​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

