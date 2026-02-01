മിഥുന്റെ കുടുംബത്തിന് നിർമിച്ചുനൽകിയ വീട് കൈമാറി

മിഥുന്റെ കുടുംബത്തിന് നിർമിച്ചുനൽകിയ വീട് കൈമാറിtext_fields
ശാസ്താംകോട്ട: തേവലക്കര ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിന് സമീപത്തെ വൈദ്യുതിലൈനില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ച മിഥുന്റെ കുടുംബത്തിന് സ്കൗട്ട് ആന്ഡ് ഗൈഡ്സ് നിര്മിച്ച വീട് കൈമാറി. പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട വെളിന്തറയില് മന്ത്രി വി. ശിവന്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആന്ഡ് ഗൈഡ്സ് 20 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് 1000 ചതുരശ്രയടിയിലുള്ള വീട് നിര്മിച്ചത്. മന്ത്രി കെ.എന്. ബാലഗോപാല് മിഥുന്റെ മാതാപിതാക്കള്ക്ക് താക്കോല് കൈമാറി. കോവൂര് കുഞ്ഞുമോന് എം.എല്.എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ശാസ്താംകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രശ്മി രഞ്ജിത്, പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെ. അംബികാകുമാരി, സംസ്ഥാന വയോജന കമീഷന് ചെയര്പേഴ്സൻ അഡ്വ.കെ. സോമപ്രസാദ്, ജില്ല പഞ്ചായത്ത് മുന് പ്രസിഡന്റ് പി.കെ. ഗോപന്, ജില്ല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ. കലാദേവി, ദീപ ചന്ദ്രന്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എസ്.ഇന്ദു, രാഖി പ്രവീണ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ. കലാധരന് പിള്ള, ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് കെ.ഐ. ലാല് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.
