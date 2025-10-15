Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sasthamkotta
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 12:51 PM IST

    തെരുവ് നായ്ക്കൾ ഭക്ഷിച്ച മൃതദേഹത്തിന് രണ്ടുമാസത്തെ പഴക്കം

    street dogs
    പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി ക​ട​വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ച തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ 

    Listen to this Article

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ ഭ​ക്ഷി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് പ​ഴ​ക്ക​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്. ആ​ന്ത​രി​ക അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാം നാ​യ്ക്ക​ൾ ഭ​ക്ഷി​ച്ചു. മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ പൊ​ലീ​സ് ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് വ​ട​ക്ക​ൻ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സോ​മ​വി​ലാ​സം ച​ന്ത​ക്ക്​ സ​മീ​പം അ​ഞ്ചു​വി​ള കി​ഴ​ക്കേ​തി​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യെ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഭ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മ​ര​ണ​ശേ​ഷം രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ ഭ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. മൃ​ത​ദേ​ഹ​വും ആ​ന്ത​രി​ക അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാം നാ​യ്ക്ക​ൾ ഭ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​സ്ഥി​യും ത്വ​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് പി​ന്നീ​ട് സം​സ്ക​രി​ച്ചു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഒ​റ്റ​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള ക്ഷ​യ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യ​തി​നാ​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക്​ കി​ട​ത്തി​ചി​കി​ത്സ തേ​ടി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ പോ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​താ​ണ്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​യ്ക്ക​ൾ ഭ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്താ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    TAGS:stray dogsCrime NewsDead Body
    News Summary - The body eaten by stray dogs is two months old
