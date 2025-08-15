Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sasthamkotta
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 1:20 PM IST

    തെരുവ്നായ്​ ശല്യം രൂക്ഷം; ഇന്നലെ കടിയേറ്റത്​ പ​ത്തോളം പേർക്ക്

    Stray dog attack
    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലെ നാ​യ്ക്കൂ​ട്ടം

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട : തെ​രു​വ് നാ​യ് ശ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ല​ഞ്ഞ് കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ൾ. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മാ​യി ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, വേ​ങ്ങ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ട്ടോ​ളം പേ​രെ​യും നി​ര​വ​ധി വ​ള​ർ​ത്ത് മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും നാ​യ് ക​ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി പ​ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് ക​ടി​യേ​റ്റു.

    ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്താ​ണ് ഏ​ഴ്​ പേ​ർ​ക്ക് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. മൂ​ന്ന്​ പേ​ർ​ക്ക് സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​വെ​ച്ചും. ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വി​ലെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി നെ​ടി​യ​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി സി​ജി​ക്കാ​ണ് ആ​ദ്യം ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു നാ​യ് അ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്.​

    മു​തു​പി​ലാ​ക്കാ​ട് വ​ട​ക്കേ വ​ട​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ മി​നി, ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ ഓ​ട്ടോ​ഡ്രൈ​വ​ർ ആ​യ മ​ന​ക്ക​ര ര​ഞ്ജി​ത്ത് ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ​ൻ, ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വി​ലെ വ്യാ​പാ​രി ശൂ​ര​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി അ​ഭി​ഷേ​ക്, കൂ​ടാ​തെ ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ബ​സ്റ്റാ​ന്റി​ന് സ​മീ​പം വി​വി​ധ വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധ​നം വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തി​യ ര​ണ്ട്​ ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കും തെ​രു​വ് നാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. മു​തു​പി​ലാ​ക്കാ​ട് ഊ​ക്ക​ൻ മു​ക്കി​ൽ വെ​ച്ച് മു​തു​പി​ലാ​ക്കാ​ട് നെ​ല്ലി​പ്പു​ഴ വീ​ട്ടി​ൽ ര​മ്യ​യെ​യും നാ​യ്​ ക​ടി​ച്ചു. ഇ​വ​ർ​ക്ക് കാ​ലി​ന് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പേ​രും ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. ചി​ല​ർ മ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നാ​യ് കു​റു​കെ ചാ​ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട ബൈ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ് യു​വാ​വി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ സം​ഭ​വ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി. ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട പ​ള്ളി​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഫി​സി​യോ​തെ​റാ​പ്പി​സ്റ്റ് ആ​യ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി അ​ഖി​ലാ​ണ് ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൈ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    നാ​ടാ​കെ തെ​രു​വ് നാ​യ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടും ഇ​വ​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും എ.​ബി.​സി സെൻറ​റു​ക​ളോ ഡോ​ഗ് ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹോ​മു​ക​ളോ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സ്ഥ​ലം ല​ഭ്യ​മ​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കു​ര്യോ​ട്ടു​മ​ല​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന എ.​ബി.​സി സെൻറ​റി​ന് വി​ഹി​തം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട​ന്നും അ​ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാം എ​ന്ന വി​ചി​ത്ര​വാ​ദ​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്.

