Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightSasthamkottachevron_rightകാട് കയറി ഫ്ലാറ്റ്ഫോം;...
    Sasthamkotta
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:48 AM IST

    കാട് കയറി ഫ്ലാറ്റ്ഫോം; പരിഭ്രാന്തി പരത്തി കൂറ്റൻ അണലി

    text_fields
    bookmark_border
    കാട് കയറി ഫ്ലാറ്റ്ഫോം; പരിഭ്രാന്തി പരത്തി കൂറ്റൻ അണലി
    cancel
    camera_alt

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പ്ലാ​റ് ഫോ​മി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ക​ണ്ട അണലി

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: നൂ​റ് ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ദി​നം​പ്ര​തി യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂ​റ്റ​ൻ പാ​മ്പി​നെ ക​ണ്ട​ത് പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി പ​ര​ത്തി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ട്രെ​യി​ൻ ക​യ​റാ​ൻ എ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ കൂ​റ്റ​ൻ അ​ണ​ലി​യെ ക​ണ്ട​ത്. ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ര​ണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും മി​ക്ക​വാ​റും കാ​ടു​മൂ​ടി കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​തി​വ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കാ​ട് വെ​ട്ടി തെ​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മും കാ​ടു​ക​യ​റി കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. യാ​ത്ര​ക്ക​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ഞ്ചു​ക​ൾ പോ​ലും കാ​ടി​നു​ള്ളി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ത്രി​യി​ലും പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും ഇ​വി​ടെ ആ​ളു​ക​ളെ​ത്തി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ വെ​ളി​ച്ച​മി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും ഉ​ണ്ട്. കാ​ട് പി​ടി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ തെ​രു​വ് നാ​യ​യു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ​യും ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും ശ​ല്യം അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​വി​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് കു​ടി​വെ​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മോ ശു​ചി​മു​റി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ല. പ്ലാ​റ്റ്​ ഫോ​മി​ന് പ​രി​മി​ത​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര ഉ​ള്ളു എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​ഴ​യും വെ​യി​ലും ഏ​റ്റ് നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പാ​മ്പി​നെ ക​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​ത റെ​യി​ൽ​വേ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് പ്ലാ​റ്റ്​ ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി 13 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട​ന്നും മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തി​ന​കം പ​ണി ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sasthamkottaKollam NewsSnakerailway platform
    News Summary - Snake threat in Sasthamkotta railway platform
    Similar News
    Next Story
    X