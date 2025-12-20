Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sasthamkotta
    അ​മ്പ​ല​ത്തും​ഭാ​ഗ​ത്ത് റബർ തോട്ടത്തിൽ തലയോട്ടി; മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പ് കാ​ണാ​താ​യ ആളുടേതെന്ന് സം​ശ​യം

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: അ​മ്പ​ല​ത്തും​ഭാ​ഗ​ത്ത് റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ടാ​പ്പി​ങ്ങി​നി​ടെ ത​ല​യോ​ട്ടിയും അ​സ്ഥി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വീ​ട്ട​മ്മ​യാ​യ സ​തി തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ റ​ബ​ർ ടാ​പ്പി​ങ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ത​ല​യോ​ട്ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വ​ർ നാ​ട്ടു​കാ​രെ അ​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ അ​സ്ഥി​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചു. ക​നാ​ലി​നു​ചേ​ർ​ന്ന മ​ര​ത്തി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച​യാ​ളു​ടേ​തെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​ല​യോ​ട്ടി​യും അ​സ്ഥി​ക​ളും മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പ് കാ​ണാ​താ​യ സ​തി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ സം​ശ​യം. പോ​രു​വ​ഴി അ​മ്പ​ല​ത്തും​ഭാ​ഗ​ത്ത് രാ​ജ്ഭ​വ​നി​ൽ രാ​ജേ​ന്ദ്ര (65) നെ​യൈ​ണ് മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പ് കാ​ണാ​താ​യ​ത്. വ​സ്ത​ങ്ങ​ൾ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ​താ​ണെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും പി​ണ​ങ്ങി​പ്പോ​യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ദൂ​രെ എ​വി​ടെ​യോ പോ​യെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വീ​ട്ടു​കാ​ർ. പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ലൂ​ക്ക്ഔ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യു ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ശ​രീ​രാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍റേ​താ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വൂ. ശൂ​ര​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് മേ​ൽ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

