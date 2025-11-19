Begin typing your search above and press return to search.
    19 Nov 2025 11:41 AM IST
    19 Nov 2025 11:41 AM IST

    സീറ്റുതർക്കം; കുന്നത്തൂരിൽ ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും അ​ട​ക്കം അമ്പതോളം പേർ സി.പി.എം വിട്ടു

    സീറ്റുതർക്കം; കുന്നത്തൂരിൽ ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും അ​ട​ക്കം അമ്പതോളം പേർ സി.പി.എം വിട്ടു
    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ സി​റ്റു​ത​ർ​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി. ബ്രാ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും അ​ട​ക്കം അ​മ്പ​തോ​ളം പേ​ർ പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ടു. പു​ത്ത​ന​മ്പ​ലം ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ശി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ. ​വ​ത്സ​ല​കു​മാ​രി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ട​ത്. കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഐ​വ​ർ​കാ​ല പു​ത്ത​ന​മ്പ​ലം 9-ാംവാ​ർ​ഡി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​ത്തെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് കാ​ര​ണം.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ. ​വ​ത്സ​ല​കു​മാ​രി​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഇ​വി​ടെ ജ​യി​ച്ച​ത്. വാ​ർ​ഡ് ജ​ന​റ​ൽ ആ​യ​തോ​ടെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വും വ​ത്സ​ല കു​മാ​രി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര പു​ത്ര​നു​മാ​യ ആ​ദ​ർ​ശ് യ​ശോ​ധ​ര​നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നേ​തൃ​ത്വം ആ​വ​ശ്യം ആ​ദ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നി​ടെ ആ​ദ​ർ​ശ് വാ​ർ​ഡി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ല​വി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും നാ​ലാം വാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ബി​നീ​ഷ് ക​ട​മ്പ​നാ​ടി​നെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ ത​ർ​ക്കം ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തു.

    തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് വ​ത്സ​ല​കു​മാ​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്നും രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​വി​ട്ട ആ​ദ​ർ​ശ് യ​ശോ​ധ​ര​ൻ വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള​യാ​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക തി​രി​മ​റി​യി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​സു​ള്ള​യാ​ളെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ട​വ​രു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    TAGS:Quit partykunnathurCPMSasthamkota
    News Summary - Seat dispute; Around 50 people, including branch secretary and panchayat president, leave CPM in Kunnathur
