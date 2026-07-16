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    Sasthamkotta
    Posted On
    date_range 16 July 2026 1:06 PM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 1:06 PM IST

    വിവാഹ തട്ടിപ്പ് വീരൻ പിടിയിൽ

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    വിവാഹ തട്ടിപ്പ് വീരൻ പിടിയിൽ
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    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട : ര​ണ്ട് വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വ​ച്ച് കു​ന്ന​ത്തൂ​രി​ൽ നി​ന്നും യു​വ​തി​യെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച വി​വാ​ഹ ത​ട്ടി​പ്പ് വീ​ര​നും കൂ​ട്ടാ​ളി​യും പി​ടി​യി​ലാ​യി. കൊ​ല്ലം ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി റെ​ജി (39) ബ​ന്ധു​വാ​യി എ​ത്തി​യ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര കൊ​ല്ല​ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി ജി​ജോ (22) എ​ന്നി​വ​രെ കു​ടു​ക്കി​യ​ത് ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.ജോ​ബി​ൻ എ​ന്ന വ്യാ​ജ പേ​രാ​ണ് റെ​ജി യു​വ​തി​യോ​ടും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളോ​ടും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ, ന​ല്ലി​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ര​ണ്ട് വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് ഇ​രു വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി നാ​ല് മ​ക്ക​ളു​മു​ണ്ട്. മൂ​ന്നാം വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​ത​റി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഭാ​ര്യ കു​ന്ന​ത്തൂ​രി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തും ശാ​സ്‌​താം​കോ​ട്ട പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​മാ​ണ് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യു​മാ​യു​ള്ള വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്ന​ത്.

    ജാ​തി മാ​റി വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വീ​ട്ടു​കാ​ർ സ​ഹ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ യു​വ​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​രെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പി​റ്റേ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത് വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച യു​വ​തി​യും മ​ക്ക​ളും ഇ​യാ​ളെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. ജം​ഗ്ഷ​നി​ലെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രോ​ടും ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രോ​ടും അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​താ​യി ഇ​വ​ർ യു​വ​തി​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​വാ​ഹ​ക്ഷ​ണ ക​ത്തി​ൽ യു​വാ​വ് വ്യാ​ജ​പേ​രാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​വ​ർ ശാ​സ്‌​താം​കോ​ട്ട പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. പി​ന്നീ​ട് പോ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ടാ​തെ, മൂ​ന്നാം വി​വാ​ഹ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ യു​വ​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​രെ പൊ​ലീ​സ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ടോ​ടെ അ​ടൂ​രി​ൽ ഒ​രു ബ​ന്ധു മ​രി​ച്ച​താ​യും ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും യു​വ​തി​യു​ടെ പി​താ​വ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് രാ​ത്രി എ​ട്ട് മ​ണി​യോ​ടെ യു​വ​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ യു​വാ​വി​ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള​ത്ര പ​ന്തി​യ​ല്ലെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​മാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന്

    ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​നു കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി 11.30 ഓ​ടെ ത​ട്ടി​പ്പി​പ്പു​വീ​ര​നെ തി​ര​ക്കി എ​ത്തി​യ ജി​ജോ​യെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലി​സി​ന് കൈ​മാ​റി. വി​വാ​ഹ ആ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ബ​ന്ധു ച​മ​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ​ത് ഇ​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ജോ റെ​ജി​യു​ടെ കെ​ണി​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച് പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി ജി​ജോ​യു​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ നി​ന്നും ഇ​യാ​ൾ 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു എ​ന്നും പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

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    TAGS:Crime NewsMarriage fraudSasthamcottafake identity
    News Summary - Marriage fraudster arrested
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