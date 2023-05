കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിൽ കോടികളുടെ നഷ്ടം; ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു

cancel camera_alt വ​ട​ക്ക​ൻ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ മ​രം​വീ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന വീ​ട്

By മാധ്യമം ലേഖകൻ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ടോ​ടെ വീ​ശി​യ​ടി​ച്ച ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ൽ നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് പോ​സ്റ്റു​ക​ളും വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ളും നി​ലം പൊ​ത്തി. വി​വി​ധ ഏ​ലാ​ക​ളി​ലെ കൃ​ഷി ന​ശി​ച്ചു. മ​ര​ങ്ങ​ൾ പി​ഴു​തു വീ​ണും ഒ​ടി​ഞ്ഞു വീ​ണു​മാ​ണ് വീ​ടു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. താ​ലൂ​ക്കി​ൽ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ ക​ല്ല​ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ് നാ​ശ​മേ​റെ. വ​ട​ക്ക​ൻ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ല​താ ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ന​ന്ദ​ൻ പി​ള്ള, നാ​ട്ട​ന്നൂ​ർ സ​തീ​ശ​ൻ, പൂ​വ​മ്പ​ള്ളി​ൽ പൊ​ന്ന​മ്മ​യ​മ്മ, അ​ഞ്ചു​വി​ള കി​ഴ​ക്ക​തി​ൽ ജ​ഗ​ദ, പ​ണ്ടാ​ര​വി​ള​യി​ൽ സു​മ​തി, കാ​രൂ​ർ​ത്ത​റ​യി​ൽ സ​ര​സ്വ​തി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് മ​രം വീ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്.

തെ​ക്ക​ട​ത്ത് തെ​ക്ക​തി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ൻ പി​ള്ള​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ണു. ഹ​രി​ത​ത്തി​ൽ മ​ധു​സൂ​ധ​ന​ൻ പി​ള്ള​യു​ടെ കാ​ർ മ​രം വീ​ണ് ത​ക​ർ​ന്നു. ആ​ദ​ർ​ശ് ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ പി​ള്ള​യു​ടെ കാ​ലി​ത്തൊ​ഴു​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യും ത​ക​ർ​ന്നു. ചി​ത്തി​ര​വി​ലാ​സം സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ​രി​സ​ര​ത്ത് നി​ന്ന മാ​വ് ക​ട​പു​ഴ​കി. പെ​രു​മ്പ​ള്ളി കോ​ള​നി​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട - ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​യി​ൽ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി റെ​യി​ൽ​വേ ക്രോ​സി​നു സ​മീ​പം കൂ​റ്റ​ൻ പ​ര​സ്യ ബോ​ർ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ണു. വെ​സ്റ്റ് ക​ല്ല​ട വി​ല്ലേ​ജി​ൽ കാ​രാ​ളി ടൗ​ൺ വാ​ർ​ഡി​ലും വ​ലി​യ നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ചു. കു​ഴി​യ​യ്യ​ത്ത് ബാ​ബു​വി​ന്റെ വീ​ട്​ ആ​ഞ്ഞി​ലി​മ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു. ജി.​ആ​ർ നി​വാ​സി​ൽ ശി​വ​രാ​മ​പി​ള്ള​യു​ടെ വീ​ട് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു. ല​ക്ഷ്മി ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ ലം​ബോ​ദ​ര​ൻ പി​ള്ള​യു​ടെ മ​തി​ൽ മ​രം​വീ​ണ് ത​ക​ർ​ന്നു. റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ ആ​ഞ്ഞി​ലി കു​ണ്ട​റ​യി​ൽ നി​ന്നു​മെ​ത്തി​യ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് സം​ഘം വെ​ട്ടി മാ​റ്റി. ഇ​വി​ടെ മൂ​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ നി​ലം​പ​തി​ച്ചു.മു​ട്ട​ച​രു​വി​ലും മ​ര​ങ്ങ​ളും വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റു​ക​ളും ഒ​ടി​ഞ്ഞു വീ​ണു. ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന്​ വീ​ടു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു. കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ, പോ​രു​വ​ഴി, ശൂ​ര​നാ​ട് വ​ട​ക്ക്, ശൂ​ര​നാ​ട് തെ​ക്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു. Show Full Article

Loss of crores in Kunnathur taluk-Many houses were destroyed by strong winds and rain