Madhyamam
    Sasthamkotta
    date_range 15 Dec 2025 12:13 PM IST
    date_range 15 Dec 2025 12:13 PM IST

    ജനഹിതത്തിൽ അടിപതറി നേതാക്കൾ

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ പ​ല നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ടി​പ​ത​റി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ കു​ത്ത​ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ ഇ​വി​ടെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി. ​രാ​ജേ​ന്ദ്ര​പ്ര​സാ​ദി​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ബ്ലോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും മു​ൻ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ വൈ. ​ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി കി​ഴ​ക്ക് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റും മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ പി.​എം. സെ​യ്ദ്, മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും നി​ല​വി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ ബി. ​സേ​തു​ല​ക്ഷ്മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​മു​ഖ​ർ. സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​സ്.​ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ,ടി. ​മോ​ഹ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഇ​വി​ടെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ടി. ക​ല്ല​ട​യി​ൽ സി.​പി.​എം നേ​താ​വും മു​ൻ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ എ​സ്. സു​ധീ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ എം.​വി. താ​രാ​ഭാ​യി​യും സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും മു​ൻ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യ കെ.​കെ. ര​വി​കു​മാ​റും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് ക​മ്മ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും മു​ൻ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വു​മാ​യ കാ​ര​യ്ക്കാ​ട്ട് അ​നി​ൽ, സി.​പി.​എം നേ​താ​വും നി​ല​വി​ലെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യി​യി​രു​ന്ന ബി​നീ​ഷ് ക​ട​മ്പ​നാ​ട്, താ​ലൂ​ക്ക് ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ആ​യ എ​സ്. ശ​ശി​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പോ​രു​വ​ഴി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​ൻ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വു​മാ​യ പി.​കെ ര​വി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ശൂ​ര​നാ​ട് തെ​ക്ക് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മ​ഹി​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​ൻ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ സി. ​സ​ര​സ്വ​തി​യ​മ്മ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ശൂ​ര​നാ​ട് വ​ട​ക്ക് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും നി​ല​വി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​യും ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​മാ​യ അം​ബി​ക വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​ട​പ്പ വാ​ർ​ഡി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​യു​മാ​യ ര​വി മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി,നി​ല​വി​ലെ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വും ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​ന​യ​ടി ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ ഗം​ഗാ​ദേ​വി , യു.​ഡി.​എ​ഫ് കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ശൂ​ര​നാ​ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​യു​മാ​യ ഗോ​കു​ലം അ​നി​ൽ, മ​ഹി​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ലാ ട്ര​ഷ​റ​റും ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​യു​മാ​യ ഷീ​ജാ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തൊ​ടി​യൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും മു​ൻ ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വു​മാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​യി​ലെ കെ. ​രാ​ജി എ​ന്നി​വ​രും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​മു​ഖ​രി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

