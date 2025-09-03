Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightSasthamkottachevron_rightശാസ്താംകോട്ട റെയിൽവേ...
    Sasthamkotta
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 3:15 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 3:15 PM IST

    ശാസ്താംകോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ അപര്യാപ്തത

    text_fields
    bookmark_border
    sasthamkotta railway station
    cancel
    camera_alt

    ശാസ്താംകോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി എ​ക്​​സ്​​പ്ര​സ്സ് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പ് ഉ​ള്ള ഇ​വി​ടെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഏ​റ​നാ​ട് എ​ക്​​സ്​​പ്ര​സി​നും എ​ട്ടോ​ളം ഓ​ണം സ്പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ഒ​റ്റ കൗ​ണ്ട​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദു​രി​തം.

    സാ​ധാ​ര​ണ ടി​ക്ക​റ്റ്, റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ, ത​ത്​​ക്കാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും ഒ​റ്റ കൗ​ണ്ട​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തു​മൂ​ലം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ കാ​ത്ത് നി​ന്നാ​ലും റി​സ​ർ​വേ​ഷ​നും ത​ത്ക്കാ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ട്. പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് മേ​ൽ​ക്കൂ​ര ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​ഴ​യും വെ​യി​ലു​മേ​റ്റ് നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളും സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​വും കാ​ട് പി​ടി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പാ​മ്പ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്.

    പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് കു​ടി​വെ​ള്ള, ശു​ചി​മു​റി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. പു​തി​യ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളോ ഫാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മോ ഇ​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 2-3 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​ള്ളി​ലാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള മി​ക്ക റോ​ഡു​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്ന്​ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​രാ​ളി​മു​ക്ക് - റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ - കു​റ്റി​യി​ൽ മു​ക്ക് റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു​കോ​ടി രൂ​പ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഏ​ഴു കോ​ടി രൂ​പ റെ​യി​ൽ​വേ​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നെ അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് റെ​യി​ൽ സി​റ്റി വാ​ട്സാ​പ്പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു..

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kollam NewsinadequacySasthamkotta Railway Station
    News Summary - sasthamkotta railway station infrastructure
    Similar News
    Next Story
    X