Madhyamam
    Sasthamkotta
    date_range 8 Aug 2025 1:26 PM IST
    date_range 8 Aug 2025 1:26 PM IST

    സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്: പ്രതി പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് മുങ്ങി

    സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്: പ്രതി പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് മുങ്ങി
    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: ബി​സി​ന​സി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത യു​വാ​വ് പൊ​ലീ​സി​നെ വെ​ട്ടി​ച്ച് മു​ങ്ങി. പോ​രു​വ​ഴി അ​മ്പ​ല​ത്തും​ഭാ​ഗം കോ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത് സ​ന​ലാ​ണ് (25) മു​ങ്ങി​യ​ത്.ഇ​യാ​ളു​ടെ പി​താ​വ്, മാ​താ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ശൂ​ര​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. കി​ളി​മാ​നൂ​ർ പ​ഴ​യാ​കു​ന്നു​മേ​ൽ ത​ട്ട​ത്തു​മ​ല പാ​റ​ക്ക​ട വൃ​ന്ദാ​വ​ൻ ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഭാ​ര്യ മാ​ധു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    കോ​ഴി​ഫാ​മു​ക​ൾ വ​ൻ വി​ല​ക്ക്​ മ​റി​ച്ചു​വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ബി​സി​ന​സി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് ഇ​വ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ നി​ന്നും 18 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി മൂ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​ണം തി​രി​കെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​വ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​യ​റി​യ​താ​യി അ​റി​യി​ച്ച് ഒ​ന്നാം പ്ര​തി സ​ന​ൽ ശൂ​ര​നാ​ട് പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സ​ന​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ക​മാ​നം നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. കോ​ട്ട​യം ക​റു​ക​ച്ചാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​നി​ൽ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യോ​ളം ന​ഷ്ട​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത..

    News Summary - Financial fraud; The accused stabbed the police and drowned
