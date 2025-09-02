Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sasthamkotta
    Sasthamkotta
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 2:24 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 2:24 PM IST

    ശാസ്താംകോട്ടയിൽ ഏറനാടിന്​നാളെ മുതൽ സ്റ്റോപ്

    ശാസ്താംകോട്ടയിൽ ഏറനാടിന്​നാളെ മുതൽ സ്റ്റോപ്
    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: റെ​യി​ൽ​വേ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ഏ​റ​നാ​ട് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് ഈ ​മാ​സം 3 മു​ത​ൽ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട​യി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് റെ​യി​ൽ​വേ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി കൊ​ടി​കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം.​പി അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു നാ​ളു​ക​ളാ​യി ന​ട​ത്തി​യ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ വ​ഴി സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​റ​നാ​ട് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് സ്റ്റോ​പ്പ് ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട​യും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സം ല​ഭി​ക്കും. ഏ​റെ താ​മ​സി​യാ​തെ ത​ന്നെ മം​ഗ​ലാ​പു​രം - തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ക്സ്പ്ര​സ്, ആ​ല​പ്പു​ഴ വ​ഴി സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന മാ​വേ​ലി എ​ക്സ്പ്ര​സ് എ​ന്നി​വ​ക്കും ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട​യി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്റെ സ്റ്റോ​പ്പി​നാ​യു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ന്നു വ​രി​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ഴ്ച അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഏ​ഴു കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​വു​റ്റ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന മാ​തൃ​കാ സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി മാ​റും.

    നി​ല​വി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും, യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം മാ​നി​ച്ച് ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട​യി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:indian railwaysasthamkottaKollam Newsernad express
