Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightSasthamkottachevron_rightആനന്ദത്തിൽ ആറാടി ആനയടി...
    Sasthamkotta
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:30 PM IST

    ആനന്ദത്തിൽ ആറാടി ആനയടി ഗജമേള

    text_fields
    bookmark_border
    ആനന്ദത്തിൽ ആറാടി ആനയടി ഗജമേള
    cancel
    camera_alt

    ആ​ന​യ​ടി പ​ഴ​യി​ടം ന​ര​സിം​ഹ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ​ജ​മേ​ള

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: ആ​ന​പ്രേ​മി​ക​ളെ ആ​ന​ന്ദ​ത്തി​ൽ ആ​റാ​ടി​ച്ച് ആ​ന​യ​ടി​യി​ൽ ഗ​ജ​മേ​ള ന​ട​ന്നു. ആ​ന​യ​ടി പ​ഴ​യി​ടം ന​ര​സിം​ഹ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ഗ​ജ​മേ​ള വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ വി​ശാ​ല​മാ​യ വ​യ​ൽ​പ​ര​പ്പി​ൽ അ​ർ​ധ​ച​ന്ദ്രാ​കൃ​തി​യി​ലാ​ണ് മേ​ള​ക്കാ​യി ആ​ന​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​ത്. ആ​ന​യ​ടി ദേ​വ​സ്വം അ​പ്പു, തൃ​ക്ക​ട​വൂ​ർ ശി​വ​രാ​ജു, തി​രു​വാ​ണി​ക്കാ​വ് രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ, പു​തു​പ്പ​ള്ളി സാ​ധു, കു​ള​മാ​ക്കി​ൽ പാ​ർ​ത്ഥ​സാ​ര​ഥി, പ​രി​മ​ണം വി​ഷ്ണു, ചി​റ​യ്ക്ക​ൽ കാ​ളി​ദാ​സ​ൻ, പു​തു​പ്പ​ള്ളി കേ​ശ​വ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഗ​ജ​ശ്രേ​ഷ്ഠ​രോ​ടൊ​പ്പം നേ​ർ​ച്ച​യാ​യി എ​ഴു​ന്നെ​ള്ളി​ച്ച നാ​ൽ​പ​തോ​ളം ഗ​ജ​വീ​ര​ന്മാ​രും അ​ണി​നി​ര​ന്നു. ആ​ന​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ ക​രി​വീ​ര​ന്മാ​ർ നെ​റ്റി​പ്പ​ട്ടം കെ​ട്ടി ആ​ന​ച്ച​ന്ത​ത്തി​ന്റെ അ​ഴ​ക് വി​ട​ർ​ത്തി നി​ര​ന്നു.

    ന​ര​സിം​ഹ​പ്രി​യ​ൻ ആ​ന​യ​ടി അ​പ്പു ദേ​വ​ന്റെ തി​ട​മ്പേ​റ്റി. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പൂ​ര ന​ഗ​രി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്. പെ​രു​വ​നം സ​തീ​ശ​ൻ മാ​രാ​രു​ടെ പ്ര​മാ​ണ​ത്തി​ൽ 51 വാ​ദ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന പാ​ണ്ടി​മേ​ളം താ​ള​വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്തു.

    ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം​കു​റി​ച്ച് വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന ദേ​വ​ന്റെ ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണ​വും കെ​ട്ടു​കാ​ഴ്ച മ​ഹോ​ത്സ​വ​വും ഭ​ക്തി​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യി. ഗ​ജ​മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​ലീ​സും എ​ലി​ഫ​ന്റ് സ്ക്വാ​ഡും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സും ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലാ​ണ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ത​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യാ​ർ​ത്ഥം വി​വി​ധ കെ.​എ​സ്.​അ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ബ​സ് സ​ർ​വി​സും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    വിസ്മയ കാഴ്ചയൊരുക്കി തഴുത്തല ഗജമേള

    കൊ​ട്ടി​യം: ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യ കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കി ത​ഴു​ത്ത​ല ഗ​ജ​മേ​ള. ഗ​ജ​മേ​ള​ക്ക്​ സാ​ക്ഷി​യാ​വാ​ൻ വി​ദേ​ശി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും അ​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൊ​ട്ടി​യ​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത്. ത​ഴു​ത്ത​ല ശ്രീ ​മ​ഹാ​ഗ​ണ​പ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​വി​ട്ടം തി​രു​നാ​ൾ മ​ഹോ​ത്സ​വ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഗ​ജ​മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ല​യെ​ടു​പ്പു​ള്ള കൊ​മ്പ​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​തോ​ടെ കൊ​ട്ടി​യം-​ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ റോ​ഡ് മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ലാ​യി മാ​റി. വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റോ​ടെ​യാ​ണ് ഗ​ജ​വീ​ര​ന്മാ​ർ കൊ​ട്ടി​യം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യം, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, പാ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ​യും നി​ശ്ച​ല​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ എ.​സി.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​വും എ​ലി​ഫ​ൻ​റ് സ്ക്വാ​ഡും സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ഴു​ത്ത​ല ഗ​ജ​മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:elephantsCultural FestivalGaja Melakollan
    News Summary - Elephants presence at Gaja Mela
    Similar News
    Next Story
    X