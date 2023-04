cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി കാ​ള​കു​ത്തും​പൊ​യ്ക​യി​ലെ ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പി​ൽ മ​ദ്യ​പ​ന്മാ​ർ ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ ത​ട​സ്സം പി​ടി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ആ​ൾ​ക്ക്​ കു​ത്തേ​റ്റു. ഇ​ട​വ​ന​ശ്ശേ​രി പ​രി​പ്പോ​ലി​ൽ​ത്ത​റ വ​ട​ക്ക​തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നൗ​ഷാ​ദി​നാ​ണ് (52) കു​ത്തേ​റ്റ​ത്. ക​ള്ള്​​കു​പ്പി കൊ​ണ്ടു​ള്ള അ​ടി​യേ​റ്റ് ത​ല​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്ത ഇ​ട​വ​ന​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി സ​ബി​ത്ത് (28), പോ​രു​വ​ഴി സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ന​വാ​സ് (33) എ​ന്നി​വ​രെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. കു​ത്തേ​റ്റ നൗ​ഷാ​ദി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്താ​യ നി​ഷാ​ദു​മാ​യി സ​ബി​ത്തി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്ത് ശ​ത്രു​ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മ​ദ്യ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മു​ൻ​വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ബി​ത്ത് നി​ഷാ​ദി​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യം ത​ട​സ്സം പി​ടി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ നൗ​ഷാ​ദി​നെ പ്ര​തി​ക​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

clash in toddy shop-The person who tried to hold the barrier was stabbed