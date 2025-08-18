Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 18 Aug 2025 11:51 AM IST
Updated Ondate_range 18 Aug 2025 11:51 AM IST
കൊറിയർ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിtext_fields
News Summary - Cannabis seized from courier company
ശാസ്താംകോട്ട: ഓണം സ്പെഷൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിശോധനയിൽ കൊറിയർ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി.
ശാസ്താംകോട്ട എക്സൈസ് റേഞ്ച് പാർട്ടിയും പൊലീസ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സംയുക്തമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് കാരാളിമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ബീസ് എന്ന കൊറിയർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറവിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായി സൂക്ഷിച്ച 150 ഗ്രാം കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ച കുറ്റത്തിന് റോഷൻ, നസീം എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
