Madhyamam
    Sasthamkotta
    Posted On
    27 Oct 2025 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 1:04 PM IST

    മസ്തിഷ്ക അണുബാധ: അശ്വതിയെ രക്ഷിക്കാൻ നാടൊന്നിക്കുന്നു

    മസ്തിഷ്ക അണുബാധ: അശ്വതിയെ രക്ഷിക്കാൻ നാടൊന്നിക്കുന്നു
    അ​ശ്വ​തി

    Listen to this Article

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട : മ​സ്തി​ഷ്ക അ​ണു​ബാ​ധ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന യു​വ​തി​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നാ​ടൊ​ന്നി​ക്കു​ന്നു. പോ​രു​വ​ഴി ന​ടു​വി​ലേ​മു​റി പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ജ​ഗ​ദേ​വ​ൻ​പി​ള്ള​യു​ടെ ഭാ​ര്യ അ​ശ്വ​തി (34)യു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യ​നി​ധി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ത​ല​ച്ചോ​റി​ൽ അ​ണു​ബാ​ധ​യെ​ത്തു​ട​ർ ന്ന് ​ഒ​രു​മാ​സ​മാ​യി കൊ​ട്ടി​യ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    12 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​നി ൻ്റെ ​ചെ​ല​വാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​നാ​യ ജ​ഗ​ദേ​വ​ൻ​പി​ള്ള​യും ര​ണ്ട് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ടം വാ​ങ്ങി​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​വും​കൊ​ണ്ട് ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​റു​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ചി​കി​ത്സ​യ്ക്കാ​യി ഇ​തി​നോ​ട​കം ചെ​ല​വാ​യി. ഒ​രു തു​ണ്ട് ഭൂ​മി പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​ചെ​ല​വ് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​താ​യ​തോ​ടെ പോ​രു​വ​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി​നു മം​ഗ​ല​ത്ത്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം വി​നു ഐ.​നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ചി​കി​ത്സാ​സ​ഹാ​യ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    അ​ശ്വ​തി​യെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം വേ​ണം. അ​തി​നാ​യി എ​സ്.​ബി.​ഐ ശൂ​ര​നാ​ട് ശാ​ഖ​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ന്നു. ന​മ്പ​ർ. 45551870923. ഐ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​സി SBIN0071240. ഫോ​ൺ. 9048785262.

    X