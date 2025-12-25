Begin typing your search above and press return to search.
    ഡോക്ടർമാരുടെ നിയമനം: ശാസ്താംകോട്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് വീണ്ടും അവഗണന

    സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് രോ​ഗി​ക​ളെ വ​ല​യ്ക്കു​ന്നു
    ഡോക്ടർമാരുടെ നിയമനം: ശാസ്താംകോട്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് വീണ്ടും അവഗണന
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള​ള ജി​ല്ല/​ജ​ന​റ​ൽ/​താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പു​തു​താ​യി 202 ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ഒ​രാ​ളെ പോ​ലും നി​യ​മി​ക്കാ​തെ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റി, സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ത​സ്തി​ക​ക​ളാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വാ​യ​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ നി​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി, കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര താ​ലൂ​ക്ക് ഹെ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് ആ​ശു​പ​ത്രി, കു​ണ്ട​റ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി, നെ​ടു​ങ്ങോ​ലം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി, ക​ട​യ്ക്ക​ൽ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി, നീ​ണ്ട​ക​ര താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി, പു​ന​ലൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ഹെ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് ആ​ശു​പ​ത്രി, ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ത​സ്തി​ക​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്റ്റാ​ഫ് പാ​റ്റേ​ൺ ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ടു​ത്ത അ​വ​ഗ​ണ​ന വീ​ണ്ടും ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട​ക്ക്​ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. താ​ലൂ​ക്ക് ഹെ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യി​ട്ടും ന്യൂ​റോ-​കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് രോ​ഗി​ക​ളെ വ​ല​യ്ക്കു​ന്നു. ഓ​ഫി​സ്-​പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളു​ടെ കു​റ​വും ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഏ​ഴ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രോ​ഗി​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് സി.​എ​ച്ച്.​സി​യു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നോ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നോ വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി എ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ്ഥ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ തി​ക​ഞ്ഞ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണ​ന്നും ആ​ശു​പ​ത്രി​യോ​ടു​ള്ള അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​വ​ഗ​ണ​ന അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത പ​ക്ഷം ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രു​മെ​ന്നും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗം തു​ണ്ടി​ൽ നൗ​ഷാ​ദ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

