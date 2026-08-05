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    Sasthamkotta
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 10:46 AM IST

    22 ലക്ഷം തട്ടിയ കേസ്: ശാസ്‌താംകോട്ട പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന

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    22 ലക്ഷം തട്ടിയ കേസ്: ശാസ്‌താംകോട്ട പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന
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    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട : പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ താ​ത്ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ മു​ൻ നേ​താ​വ് 22 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കൊ​ല്ലം യൂ​നി​റ്റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.30 ഓ​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫീ​സി​ലെ​ത്തി​യ വി​ജി​ല​ൻ​സ് സം​ഘം ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു​മ​ണി വ​രെ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ർ​ന്നു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യി​ൽ നി​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ നി​ന്നും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും സു​പ്ര​ധാ​ന രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം അ​വ തു​ട​ർ​അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​കും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2024-25, 2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​വ്വ​ഹ​ണം ന​ട​ത്തി​യ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ക്ര​മ​ക്കേ​ടും പ​ണാ​പ​ഹ​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഈ ​വ​കു​പ്പി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്. വി​ജി​ല​ൻ​സ് കൊ​ല്ലം യൂ​ണി​റ്റ് സി.​ഐ ജ​യ​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ അ​ബ്ദു​ൾ റ​ഷീ​ദ്, കൊ​ല്ലം ക​ള​ക്ട്രേ​റ്റി​ലെ റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ തു​ണ്ടി​ൽ നൗ​ഷാ​ദ്, പി.​നൂ​ർ​ദീ​ൻ കു​ട്ടി, പ​ന​പ്പെ​ട്ടി അ​നി​ൽ, റി​യാ​സ് പ​റ​മ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​യ​ത്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ട് അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റാ​യ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മേ​ഖ​ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ കൊ​ല്ലാ​റ എ​ബി​ൻ ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ എ​ബി​ൻ കെ. ​ഷി​ബു (32) ആ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ഗ്രാ​ന്‍റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഇ ​ഗ്രാം​സ്വ​രാ​ജ് പി.​എ​ഫ്.​എം.​എ​സ് പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി, മാ​താ​വി​നെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വാ​യി കാ​ണി​ച്ച് ഇ​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത എ​ബി​നെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്.

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    TAGS:Fraud Casevigilance inspectionpanchayat officeShastamkota
    News Summary - 22 ലക്ഷം തട്ടിയ കേസ്: ശാസ്‌താംകോട്ട പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന
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