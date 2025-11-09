Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Punalur
    Posted On
    9 Nov 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 1:41 PM IST

    പുനലൂർ നഗരസഭയിലെ അഴിമതി ആരോപണം; വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

    പുനലൂർ നഗരസഭയിലെ അഴിമതി ആരോപണം; വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
    പു​ന​ലൂ​ർ: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് വീ​ണ്ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്. മി​നി​ട്സ് ക്ര​മ​ക്കേ​ട്, താ​ൽ​കാ​ലി​ക നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി ലീ​ഡ​ർ ജി. ​ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ബി​ജു കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റാ​ണ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജി​ല​ന്‍സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​നി​ട്സ് യ​ഥാ​സ​മ​യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ​യും എ​ട്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ഴു​തി ചേ​ർ​ത്തു, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും മ​റി​ക​ട​ന്ന് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി താ​ൽ​കാ​ലി​ക നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു, കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​യ​തി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ 295 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ ന​ല്‍കി എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

    വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രാ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ അ​ന്ന​ത്തെ നി​യ​മ​സ​ഭ പെ​റ്റീ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി​രു​ന്ന കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ന്മേ​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍ക്ക് എ​തി​രെ പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​ര​സ്യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ന്‍ ഉ​ട​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ജി​ല​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും അ​ത് പെ​റ്റീ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് വി​ജി​ല​ൻ​സി​നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ജി​യോ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ തൂ​ണു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്, ശ്മ​ശാ​നം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി, വ്യാ​ജ അ​ക്കൗ​ണ്ട് എ​ന്നീ കേ​സു​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    vigilance punalur Corruption allegations
    News Summary - Vigilance probe ordered into corruption allegations in Punalur Municipality
