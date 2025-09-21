Begin typing your search above and press return to search.
    Punalur
    date_range 21 Sept 2025 8:37 AM IST
    date_range 21 Sept 2025 8:37 AM IST

    അഞ്ചരകിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ട്​ ബംഗാളികൾ പിടിയിൽ

    അ​ഞ്ച​ര കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പു​ന​ലൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    പു​ന​ലൂ​ർ: അ​ഞ്ച​ര​കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ര​ണ്ട് ​ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ പു​ന​ലൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി.​പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഉ​ജ്വ​ൽ ഭാ​സ്(24), ശി​വ​ജ​ന (24) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടോ​ടെ റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ലീ​സ് പു​ന​ലൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ക​ണ്ട ഇ​വ​രെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ര​ണ്ട് ബാ​ഗു​ക​ളി​ലാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് വ​ലി​യ പൊ​തി​യും ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കാ​യി പാ​യ്ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ ഇ​രു​പ​ത് ഗ്രാം ​തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന ചെ​റി​യ പൊ​തി​ക​ളു​മാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്.​പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ക​ൽ​ക്ക​ട്ട​യി​ൽ നി​ന്നും ചെ​ന്നൈ വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ പു​ന​ലൂ​രി​ൽ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ.​എ​സ്.​ഐ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ബി​ജു​രാ​ജ​ൻ, ര​ജ്ഞി​ത്ത്, വി​നോ​ദ്, മ​നു, പ്രേം​കു​മാ​ർ, അ​രു​ൺ മോ​ഹ​ൻ, സ​വി​ൻ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​ഘ​മാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

