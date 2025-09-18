Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Punalur
    Posted On
    18 Sept 2025 2:19 PM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 2:19 PM IST

    ആദിവാസി പുനരധിവാസ പദ്ധതി സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത നിലയിൽ

    ആദിവാസി പുനരധിവാസ പദ്ധതി സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത നിലയിൽ
    അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ മൂ​ന്ന് മു​ക്കി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന വി​ടി​ന് സ​മീ​പം കു​ന്ന് ഇ​ടി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ൽ

    പു​ന​ലൂ​ർ: അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ വ​ന​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ അ​വി​ടെ​നി​ന്നും മാ​റ്റി​പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​യി​ൽ. അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ മു​ത​ല​തോ​ട്ടി​ലെ തേ​ക്ക് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും മാ​റ്റു​ന്ന​ത്. അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ലി​ലെ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഈ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ കാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടു​ള്ള 16 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഭൂ​മി​യും വീ​ടും വേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തി​നാ​യി 14 കു​ടും​ബം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​ട്ടും ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ആ​റു വീ​ടു​മാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ഥ​ല​ത്തി​നും വീ​ടി​നു​മാ​യി ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്15 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്ന് മു​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​തി​നാ​യി വാ​ങ്ങി​യ കു​ന്നാ​യ ഭൂ​മി ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​പ്പാ​ക്കി വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും മ​ല​യി​ടി​ച്ചി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന കു​ന്നാ​യ ഭാ​ഗം ഇ​തി​ന​കം പ​ല​ത​വ​ണ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വീ​ണു. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ കു​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഇ​ടി​ഞ്ഞ്​ താ​ഴേ​ക്ക് വീ​ഴു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് മു​ഖാ​ന്തി​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഫ​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:tribalUnsafeRehabilitation projects
