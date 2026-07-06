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    Punalur
    Posted On
    date_range 6 July 2026 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 12:03 PM IST

    ആര്യങ്കാവിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി ദേശീയപാതയിൽ മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം മുടങ്ങി

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    ആര്യങ്കാവിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി ദേശീയപാതയിൽ മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം മുടങ്ങി
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     മ​രം വീ​ണ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ 

    പു​ന​ലൂ​ർ: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് ആ​ര്യ​ങ്കാ​വി​ൽ കൂ​റ്റ​ൻ മ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ട​പു​ഴ​കി. ഒ​രു മ​രം ഹോ​ട്ട​ലി​ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്കും മ​റ്റൊ​ന്ന് ആ​റ്റി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് മ​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കൊ​ല്ലം-​തി​രു​മം​ഗ​ലം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഹോ​ട്ട​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​യി. 11 കെ.​വി. ലൈ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ക​ർ​ന്നു. ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് മു​രു​ക​ൻ പാ​ഞ്ചാ​ൽ പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് മ​രം വീ​ണ​ത്. ആ​റ്റു​തീ​ര​ത്ത് വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ൽ മൂ​ട് തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന വാ​ക, പാ​ല മ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ട​പു​ഴ​കി​യ​ത്.

    വാ​ക​മ​രം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക്ക് കു​റു​കെ എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തെ താ​ജു​ദീ​ന്റെ ഹോ​ട്ട​ലി​ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹോ​ട്ട​ലി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം​നി​ല​യു​ടെ ഷേ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യം ഹോ​ട്ട​ലി​ലും വീ​ട്ടി​ലും ആ​ൾ​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പെ​ട്ടു. മ​രം മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ നാ​ശം നേ​രി​ട്ടു. ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ​ക്ക് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി. മ​രം വീ​ണ സ​മ​യ​ത്ത് പാ​ത​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​യി. ഗ​താ​ഗ​തം മു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തും കീ​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ ബ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്നു. അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട ഗ​താ​ഗ​ത സ്തം​ഭ​ന​ത്തി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടു. പു​ന​ലൂ​ർ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന, ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് വ​നം റേ​ഞ്ച്, തെ​ന്മ​ല പൊ​ലീ​സ്, നാ​ട്ടു​കാ​ർ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചു മ​രം മു​റി​ച്ച് മാ​റ്റി ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

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    TAGS:National Highwaytrafficuprooting
    News Summary - Trees uprooted in Aryankavu; traffic disrupted for hours on the National Highway
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