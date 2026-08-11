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    Punalur
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 11:12 AM IST

    മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ അ​ലി​മു​ക്ക്-അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം

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    35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം വ​രു​ന്ന കാ​ന​ന പാ​ത​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​വും അ​പ​ക​ടഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ര​ങ്ങ​ൾ
    മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ അ​ലി​മു​ക്ക്-അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം
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    അ​ലി​മു​ക്ക്- അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ പാ​ത​യി​ൽ കോ​ട്ട​ക്ക​യ​ത്ത് മ​രം വീ​ണ​നി​ല​യി​ൽ

    പു​ന​ലൂ​ർ: അ​ലി​മു​ക്ക്- അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ കാ​ന​ന​പാ​ത​യി​ലു​ടെ യാ​ത്ര ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. മ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ് ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ​പ്പെ​ട്ട് മി​ക്ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​പാ​ത​യി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ വ​ന​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ആ​ന​യും പു​ലി​യും കാ​ട്ടു​പോ​ത്തും വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന വ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കു​ടു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് കോ​ട്ട​ക്ക​യ​ത്തി​നു സ​മീ​പം പാ​ത​ക്ക് കു​റു​കെ മ​രം വീ​ണ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ന​പാ​ത​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി. വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണും ലൈ​നും ത​ക​ർ​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് നാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ത​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന വ​ന​ത്തി​ലെ മ​രം വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണി​ന്റെ മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ നി​ന്നും പു​ന​ലൂ​രി​ലേ​ക്കും തി​രി​കെ​യു​മു​ള്ള കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നാ​കാ​തെ ഇ​വി​ടെ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു. അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ വ​ന്ന് മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ട​വ​രും കു​രു​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​ടു​വി​ൽ വ​ന​പാ​ല​ക​ർ എ​ത്തി മ​രം മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റി ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ഈ ​പാ​ത​യി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം വ​രു​ന്ന ഈ ​പാ​ത​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​വും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​ണ്. നി​ര​ന്ത​രം അ​പ​ക​ട​വും ഗ​താ​ഗ​തം സ്തം​ഭ​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ച് മാ​റ്റാ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പ് ത​യ്യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

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    TAGS:trafficachankovilDangerous
    News Summary - മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ അ​ലി​മു​ക്ക്-അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം
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