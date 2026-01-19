Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Punalur
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 12:50 PM IST

    പുലിപ്പേടിയിൽ പാണ്ഡവൻ പാറ: കാമറ സ്ഥാപിച്ചു

    പുലിപ്പേടിയിൽ പാണ്ഡവൻ പാറ: കാമറ സ്ഥാപിച്ചു
    പാ​ണ്ഡ​വ​ൻ​പാ​റ അ​ടി​വാ​ര​ത്ത് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു

    പു​ന​ലൂ​ർ: പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭീ​തി​യി​ലാ​യ​തോ​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. തെ​ന്മ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഉ​റു​കു​ന്ന് പാ​ണ്ഡ​വ​ൻ​പാ​റ അ​ടി​വാ​ര​ത്തി​ൽ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ലി​യി​റ​ങ്ങി നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ ഞാ​റ​ക്ക​ൽ റെ​ജി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങി​യ കു​ട്ടി പു​ലി​യെ ക​ണ്ട് ഭ​യ​ന്ന് വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം സ​ന്തോ​ഷ് വ​നം​വ​കു​പ്പി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സം​ഘ​മെ​ത്തി പു​ലി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ രാ​ത്രി തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി. ഇ​വി​ടെ നി​ര​ന്ത​രം പു​ലി​സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ പു​ലി​ക്കൂ​ട് വ​യ്ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​റു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നാ​ല് നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    TAGS:cameraTigerKollam
