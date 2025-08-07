കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന്​ യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ പിടിയിൽtext_fields
പുനലൂർ: മൂന്നേകാൽ കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് യുവാക്കളെ പുനലൂർ പൊലീസ് ഡാൻസാഫ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആയൂർ നീറായിക്കോട് അനന്തു ഭവനിൽ എസ്. അഖിൽ (22), എലിക്കോട് ആലഞ്ചേരി പുത്തൻവീട്ടിൽ സുജൻ സാം(22), ഇളമ്പൽ കോട്ടവട്ടം മാടപ്പാറ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഡി. ജോയൽ (21)എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് പുനലൂർ പട്ടണത്തിലെ എം.എൽ.എ റോഡിലൂടെ വാഹനത്തിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തവെയാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും എത്തിച്ചതാണ് കഞ്ചാവ്. വാഹനത്തിൽ രണ്ടു കെട്ടുകളായി ബാഗിനുള്ളിലാണ് കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പുനലൂർ ഡാൻസാഫ് ടീം എസ്.ഐ ബാലാജി എസ്.കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register