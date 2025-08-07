Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Punalur
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 12:20 PM IST

    കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന്​ യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

    കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന്​ യുവാക്കൾ പിടിയിൽ
    പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    പു​ന​ലൂ​ർ: മൂ​ന്നേ​കാ​ൽ കി​ലോ​യോ​ളം ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ളെ പു​ന​ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​യൂ​ർ നീ​റാ​യി​ക്കോ​ട് അ​ന​ന്തു ഭ​വ​നി​ൽ എ​സ്. അ​ഖി​ൽ (22), എ​ലി​ക്കോ​ട് ആ​ല​ഞ്ചേ​രി പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ സു​ജ​ൻ സാം(22), ​ഇ​ള​മ്പ​ൽ കോ​ട്ട​വ​ട്ടം മാ​ട​പ്പാ​റ പു​ത്ത​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ഡി. ​ജോ​യ​ൽ (21)എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് പു​ന​ലൂ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ്​ ക​ട​ത്ത​വെ​യാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്നും എ​ത്തി​ച്ച​താ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു കെ​ട്ടു​ക​ളാ​യി ബാ​ഗി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ്​ ക​ഞ്ചാ​വ് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പു​ന​ലൂ​ർ ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീം ​എ​സ്.​ഐ ബാ​ലാ​ജി എ​സ്.​കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Policepunalur newsarrested wih drugsDANSAF
    News Summary - Three youths arrested with ganja
