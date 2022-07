cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പു​ന​ലൂ​ർ: തെ​ന്മ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ നാ​ഗ​മ​ല വാ​ർ​ഡി​ൽ​പ്പെ​ട്ട നാ​ഗ​മ​ല 42ാം ന​മ്പ​ർ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യു​ടെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് നി​ന്നി​രു​ന്ന മ​രം പി​ഴു​തു​വീ​ണു. ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക്​ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ടോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു 30 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള മ​രം വീ​ണ​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് അ​ങ്ക​ണ​വാ​ടി​യി​ൽ ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ളും വ​ർ​ക്ക​ർ ഷീ​ജ ബേ​ബി​യും ഹെ​ൽ​പ്പ​ർ അ​രു​ണ പു​ഷ്പ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ചെ​റി​യ​തോ​തി​ൽ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു.

അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യു​ടെ പ​രി​സ​ര​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്​ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് ഉ​ട​ൻ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം സി​ബി​ൽ ബാ​ബു ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ചു​റ്റി​നും അ​പ​ക​ട​മാ​യി 12 മ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​തെ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ വി​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

The tree fell on the Anganwadi yard; Talanarizh was out of harm's way