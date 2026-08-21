Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightPunalurchevron_rightഈ ഓണത്തിനും പൂട്ട്...
    Punalur
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 12:32 PM IST

    ഈ ഓണത്തിനും പൂട്ട് തുറക്കാതെ കെ.ഐ.പി വളപ്പിലെ ടൂറിസം കേ​ന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ ഓണത്തിനും പൂട്ട് തുറക്കാതെ കെ.ഐ.പി വളപ്പിലെ ടൂറിസം കേ​ന്ദ്രം
    cancel

    പു​ന​ലൂ​ർ: തെ​ന്മ​ല ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി (കെ.​ഐ.​പി) ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഈ ​ഓ​ണ​ത്തി​നും കാ​ടു​മൂ​ടി അ​ട​ഞ്ഞു ത​ന്നെ. നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ് ഇ​നി​യും തു​റ​ക്കാ​ത്ത​ത്. ഉ​പ​യോ​ഗ​മി​ല്ലാ​തെ, ടൂ​റി​സം സോ​ണു​ക​ൾ എ​ല്ലാം നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്കി​ലാ​ണ്.

    ഡാം ​പു​ന​ര​ധി​വാ​സ- മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ട് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​മാ​യാ​ണ് കെ.​ഐ.​പി വ​ള​പ്പി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നാ​ല് കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ എ​ത്തി​ച്ച് അ​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പാ​ർ​ക്ക്, ഫൗ​ണ്ട​ൻ, ഇ​ക്കോ ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ടോ​യ്‍ല​റ്റ് സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​യ​ത്.

    കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​മാ​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് കാ​ര​ണ​മാ​യി അ​റി​യു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പാ​ർ​ക്ക് അ​ട​ക്കം കാ​ടു​മൂ​ടി ഇ​വി​ടെ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നാ​ശ​ത്തി​ലാ​യി. പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് കാ​ടു​മൂ​ടി കി​ട​ന്ന ഭാ​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു​കാ​രെ​കൊ​ണ്ട് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​താ​ണ് ഏ​ക ആ​ശ്വാ​സം.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ട്ടു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ദി​വ​സ​വും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ൾ​ക്കാ​രാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഡാം ​സൈ​റ്റി​ലും മ​റ്റും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര പ​ദ്ധ​തി കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി തു​റ​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തു​ക​യും വ​രു​മാ​നം ഉ​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:punalur newsThenmalaKeralaIrrigation Plans
    News Summary - The tourism center on the KIP campus will remain closed this Onam
    Similar News
    Next Story
    X