Madhyamam
    date_range 2 Jan 2026 9:55 AM IST
    date_range 2 Jan 2026 9:55 AM IST

    വനിത സ്പെഷൽ പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ

    വനിത സ്പെഷൽ പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ
    ന​ന്ദു

    പു​ന​ലൂ​ർ: ട്രാ​ഫി​ക് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന വ​നി​ത സ്പെ​ഷ​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച യു​വാ​വി​നെ പു​ന​ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കി​ളി​ക്കൊ​ല്ലൂ​ർ ക​ല്ലും​താ​ഴം ന​ന്ദു ഭ​വ​നി​ൽ ന​ന്ദു​വാ​ണ്​ (33) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി 11 ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ശ​ബ​രി​മ​ല സീ​സ​ൺ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ടി.​ബി ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ​നി​താ സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​ർ വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നാ​യി തൂ​ക്കു​പാ​ല​ത്തി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ഫു​ട്പാ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ശ​ത്ത് ഇ​രി​ക്ക​വേ വ​ലി​യ പാ​ലം വ​ഴി വ​ന്ന യു​വാ​വ് സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റെ മു​ടി​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചു വ​ലി​ക്കു​ക​യും പി​ടി​ച്ച് ത​ള്ളു​ക​യും ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പു​ന​ലൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് ട്രെ​യി​നി​ൽ ചെ​ന്നെ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ൾ. ഇ​വി​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി മ​ദ്യ​പി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്.

    സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഏ​ഴ് കേ​സു​ണ്ടെ​ന്ന് പു​ന​ലൂ​ർ സി.​ഐ ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ഴും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഇ​യാ​ൾ അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​നാ​യി. പ്ര​തി​യെ പു​ന​ലൂ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

