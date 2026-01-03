Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Punalur
    Posted On
    3 Jan 2026 2:13 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 2:13 PM IST

    കല്ലട റെയിൽവേ പാലത്തിൽ നടപ്പാത പൂർത്തിയാകുന്നു

    കൈ​വ​രി​യോ​ടെ ര​ണ്ട​ര അ​ടി വീ​തി​യി​ലാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്
    കല്ലട റെയിൽവേ പാലത്തിൽ നടപ്പാത പൂർത്തിയാകുന്നു
    പു​ന​ലൂ​ർ ക​ല്ല​ട റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ല​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ്പാ​ത

    പു​ന​ലൂ​ർ: പു​ന​ലൂ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ ക​ല്ല​ട​യാ​റി​ന് കു​റു​കെ​യു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്നു. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​ത്തെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ റെ​യി​ൽ​വേ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന ഹൈ​വേ​യി​ൽ പു​ന​ലൂ​ർ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പാ​ലം മ​റു​ക​ര​യി​ൽ ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ് റോ​ഡി​ൽ മൂ​ർ​ത്തി​ക്കാ​വി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സ്ഥി​ര​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ജ​ങ്ഷ​നി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ് ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ട്രെ​യി​ൻ വ​രു​മ്പോ​ൾ കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക​യ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പാ​ല​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തും പ​ല​യി​ട​ത്തും പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വ​ശ​ത്താ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ട​ര അ​ടി വീ​തി​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ കൈ​വ​രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ലോ​ഹ​ത്താ​ലു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ടു​ത്ത​ത​ന്നെ പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ലൈ​ൻ വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ ഇ​തു​വ​ഴി കൂ​ടു​ത​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​യി​ലാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ. ഇ​തു​കൂ​ടി മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യ​ത്.

    TAGS:railway bridgeFootpathKallada
