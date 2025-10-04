Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Oct 2025 12:35 PM IST
    date_range 4 Oct 2025 12:35 PM IST

    പുനലൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ലഘുഭക്ഷണശാല പൊളിച്ചുമാറ്റി

    പുനലൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ലഘുഭക്ഷണശാല പൊളിച്ചുമാറ്റി
    പു​ന​ലൂ​ർ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്നു

    പു​ന​ലൂ​ർ: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി പു​ന​ലൂ​ർ ഡി​പ്പോ​യി​ലെ ബ​സി​നു​ള്ളി​ലെ ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ളി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി ഞാ‍യാ​റാ​ഴ്ച മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല അ​ന്യാ​യ​മാ​യി പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി എം​പ്ലോ​യീ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന് ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​ര​ണം​പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​​ ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധി​കൃ​ത​ർ പൂ​ട്ടി​യ​ത്. ഡി​പ്പോ​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി.


    ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന​ട​ക്കം കാ​ര്യ​മാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ല്ലാ​തെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​ഭാ​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ഈ ​കാ​ന്‍റീ​ൻ പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റി​യ​തി​നെ​തി​രെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക​ട​ക്കം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, താ​മ​സി​യാ​തെ ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് കാ​ന്‍റീ​ൻ തു​റ​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധി​കൃ​ത​ർ സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ലൈ​സ​ൻ​സി​നാ​യി സം​ഘം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​ട്ടും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന് വാ​ട​ക ഇ​ന​ത്തി​ൽ വ​ൻ തു​ക ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം കാ​ന്‍റീ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന 14 ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​ത്തി​നും ഇ​ത് ഇ​ട​യാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ മാ​റ്റി ഡി​പ്പോ​യു​ടെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ത്ത് എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​യോ​ഗി​മ​ല്ലെ​ന്നും ന​ഷ്ട​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് സം​ഘം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ​ല ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല ബ​സി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​റ്റെ​വി​ടേ​യും ഇ​ല്ലാ​ത്ത ത​ട​സ്സ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​ന​ലൂ​രി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കു​ള്ള​തെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച് ക​ണ്ടം​ചെ​യ്ത ബ​സി​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ഡി​പ്പോ​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ച് ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ വാ​ട​ക​യാ​യി പ്ര​തി​മാ​സം 48,000 രൂ​പ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന് വാ​ട​ക‍യാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ൽ ജോ​ലി​ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ 14 പേ​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ലും ന​ഷ്ട​മാ​യി. ദി​വ​സ​വും 30,000 രൂ​പ വ​രെ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ലു​പ​രി ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​ത്യാ​വ​ശ്യം ല​ഘു ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വ​ള​രെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. തി​ര​ക്കേ​റി​യ മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ ക​ട​ന്നു​വേ​ണം ക​ട​ക​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ. ഡി​പ്പോ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ചാ​യ കു​ടി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും സം​വി​ധാ​നം ഇ​ല്ലാ​താ​യി.

    ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല അ​ന്യാ​യ​മാ​യി പൊ​ളി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​റി​ലാ​ണ് സം​ഘം വ​ൻ​തു​ക മു​ട​ക്കി ഇ​വി​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് അ​ന്യാ​യ​മാ​യി പൂ​ട്ടി​യ​തും പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​തും വ​ഴി സം​ഘ​ത്തി​നു വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സം​ഘം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

