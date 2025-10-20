Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightPunalurchevron_rightറെയിൽവേ പുനലൂർ...
    Punalur
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 2:18 PM IST

    റെയിൽവേ പുനലൂർ ട്രാക്ഷൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    റെയിൽവേ പുനലൂർ ട്രാക്ഷൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു
    cancel

    പു​ന​ലൂ​ർ: കൊ​ല്ലം-​ചെ​ങ്കോ​ട്ട ലൈ​നി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി പു​ന​ലൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച 110 കെ.​വി. ട്രാ​ക്ഷ​ൻ സ​ബ്സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി. ര​ണ്ട​ര​വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് ഒ​ടു​വി​ൽ പു​തി​യ സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വൈ​ദ്യു​തി ന​ൽ​കി തു​ട​ങ്ങി. പു​തി​യ ലൈ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി​യി​ലൂ​ടെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് കൊ​ല്ല​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മൂ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി. താ​മ​സി​യാ​തെ ഈ ​ലൈ​നി​ലു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തും.

    നി​ല​വി​ൽ ഈ ​ലൈ​നി​ൽ ചെ​ങ്കോ​ട്ട, പെ​രി​നാ​ട് സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​നി ഇ​ത് പു​ന​ലൂ​ർ സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി​യി​ലാ​കും. പു​ന​ലൂ​ർ സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​നും ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ഈ ​ലൈ​നി​ൽ മു​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​ത​യും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ഉ​റ​പ്പാ​കും.

    മീ​റ്റ​ർ ഗേ​ജി​ൽ നി​ന്നും മാ​റി ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ബ്രോ​ഡ് ഗേ​ജും വൈ​ദ്യു​തീ​ക​ര​ണ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. പു​ന​ലൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച ശേ​ഷം വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ കെ.​എ​സ്.​ഇ ബി​ക്ക് 28 കോ​ടി രൂ​പ മു​മ്പ് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ 23 മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    പു​ന​ലൂ​ർ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി 110 കെ.​വി സ​ബ്സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നു ര​ണ്ടേ​കാ​ൽ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ യാ​ർ​ഡി​നു സ​മീ​പ​മു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ സ​ബ്സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ സ​ബ്സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ ഫൈ​ബ​ർ വ​ഴി ഭൂ​മി​ക്ക​ടി​യി​ലൂ​ടെ (യു.​ജി) വൈ​ദ്യു​തി കേ​ബി​ളും ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ൽ കേ​ബി​ളും (ഒ.​എ. സി) ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 30 ന് ​ട്ര​യ​ൽ​റ​ൺ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും റെ​യി​ൽ​വേ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക് ഒ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ര​ണ്ട​ര​കോ​ടി രൂ​പ ഒ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​മ​സം വ​ന്ന​തോ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും വൈ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kollam NewsoperationsPunalur railway sub station
    News Summary - Railway Punalur Traction Substation begins operations
    Similar News
    Next Story
    X